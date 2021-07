¿Puedo tomar alcohol luego de vacunarme contra el COVID-19?

July 26, 2021 5 min read

¿Aún sientes la espinita de querer celebrar que ya estás vacunado? Mejor piénsalo bien. Sigue leyendo y pon en balanza qué es más importante para no afectar la eficacia de tu vacuna.

Tomar alcohol después de la aplicación de tu dosis puede potenciar los efectos secundarios de la misma, por ejemplo, mareos, fiebre, náuseas y dolores de cabeza. Por lo tanto, no se recomienda la ingesta de bebidas alcohólicas, de acuerdo con la doctora Rosa María Wong, especialista del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La doctora comentó a UNAM Global que “se recomienda no tomar en 72 horas, que es el periodo en que las inmunizaciones causan algún efecto secundario y el alcohol puede potenciarlos”. Sin embargo, la comunidad científica extiende este periodo hasta 21 días o tres semanas después de su aplicación.

En estudios anteriores a otras vacunas se encontró que el consumo de alcohol excesivo deteriora la respuesta inmune y aumenta la susceptibilidad a las infecciones bacterianas y víricas.

Posturas divididas

Aún así las opiniones están divididas en cuanto a su consumo y su relación a la efectividad con la vacuna. Incluso la misma doctora, Rosa María Wong, señala que una o dos copas no pasa nada.

Al inicio de la aplicación de los biológicos Sputnik V en Rusia, se emitió una advertencia de que no se consumiera alcohol, esto porque la población de ese país es uno de los que más ingiere este tipo de bebida en el mundo y en exceso puede interferir en la respuesta inmunológica.

De igual forma, Angela Hewlett, profesora asociada de enfermedades infecciosas, encargada de dirigir al equipo para la enfermedad infecciosa Covid-19 en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, apoya esta hipótesis y dice que el consumo moderado no tiene repercusiones en las células inmunitarias. “Creo que tomar una bebida de celebración con moderación está bien”, explicó para The New York Times.

Por otra parte, la doctora Ronx Ikharia, especialista en medicina de emergencia, explica en el documental de la BBC 'La verdad acerca de fortalecer tu sistema inmunitario', no es recomendable beber alcohol antes o después de recibir una vacuna.

Ella realizó un experimentó consigo misma. Tomo una muestra de sangre antes y después de beber tres vasos de vino, para comprobar cómo el alcohol afectaba a su sistema inmune. ¿El resultado? Tras analizar ambas muestras, pudo comprobar que el alcohol que había consumido fue suficiente para reducir a la mitad sus niveles de linfocitos blancos en la sangre, las encargadas de defender al organismo de patógenos externos.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas?

Cuando los jóvenes del norte de México empezaron a recibir su vacuna, Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud de Baja California, pidió a la población que no acudieran a inmunizarse con resaca.

“Si están 'crudos' no se vacunen, porque van a tener efectos secundarios mayores”, dijo el funcionario. Además, detalló que es posible beber después de la aplicación pero que tampoco es recomendable porque pueden aparecer efectos secundarios que se van a confundir con los efectos del alcohol.

También, a los que ya recibieron su vacuna en la República Mexicana, se les aconsejó que no podían tomar durante una semana. Este tiempo varió dependiendo del profesional de la salud que la haya aplicado y dado la explicación.

Entonces, ¿puedo tomar alcohol o no?

En resumen, se recomienda que no se ingiera alcohol antes ni después de recibir la dosis contra el COVID-19 ya que puede reducir su eficacia.

Sheena Cruishank, docente de ciencias biomédicas de la Universidad de Manchester, aconseja evitar beber ya que “es necesario que el sistema inmunológico funcione al máximo para tener una buena respuesta a la vacuna, por lo que no se recomienda ingerir alcohol la noche anterior o después”, comenta al diario británico The Mirror.

Es decisión personal, pero mejor abstenerse un tiempo de la bebida que comprometer tu inmunización.

