Ante las nuevas restricciones por la variante Delta, Disney y Walmart implementan la vacunación obligatoria para todos sus empleados

Disney y Walmart, al ser grandes corporativos en Estados Unidos, han decidido implementar la vacunación obligatoria para todos sus empleados ante las nuevas restricciones pandémicas por la variante Delta del Covid-19, según un informe de The Washington Post.

La empresa de entretenimiento, Disney, menciona que tanto los empleados asalariados como los no sindicalizados deberán de tener sus vacunas completas, al igual que los nuevos integrantes del equipo. Mientras que los que se encuentran en servicio tienen un plazo de 60 días para estar completamente inoculados.

Disney, which had 203,000 employees worldwide as of last fall, joined Google et al in mandating employee vaccines. Its statement: pic.twitter.com/liWfqXLJmu

Por otro lado, Walmart anunció que cualquier trabajador que esté en servicio, hasta gerentes regionales, y se vacune antes del 4 de octubre puede adquirir un bono de 150 dólares como incentivo.

Due to increased COVID-19 infection rates and updated CDC guidance, we are implementing new safety measures across our facilities as we continue to prioritize the health of our associates, customers and members. Read more about today's announcements: https://t.co/ls6ibF5Z95 pic.twitter.com/vyHVGu0JBo