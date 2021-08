¿Los cacahuates japoneses son conocidos como cacahuates mexicanos en Japón? Esta es la historia de amor detrás de esta botana

August 4, 2021 8 min read

No hay partido de futbol, reunión con amigos o barra de bar en México que no tenga un plato de cacahuates japoneses, pues esta botana es un ingrediente básico de cualquier reunión social. Sin embargo, estas nueces capeadas con harina y salteados con especias en realidad se crearon en este país. Entonces, ¿por qué los llamamos cacahuates japoneses?

La razón esconde una hermosa historia de trabajo duro y emprendimiento.

#HispanicHeritageMonth Shoutout to Japanese immigrant Yoshigei Nakatani inventing cacahuetes de japoneses *in Mexico* in the 1950s pic.twitter.com/uJjO8QC5IG