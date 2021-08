Los 25 mejores lugares para trabajar en Latinoamérica en 2021

August 10, 2021 2 min read

La empresa de cultura laboral Great Place to Work reveló su estudio anual Los Mejores Lugares para Trabajar (Best Workplaces in Latin America 2021) donde revela cuáles son las empresas más buscadas por los empleados por sus beneficios y ambiente.

De acuerdo con la encuesta anual de GPTW, en promedio, el 87% de los colaboradores de las organizaciones incluidas en e listado declaró sentirse bien en su lugar de trabajo (definido por factores como sentirse cuidado y percibir que el lugar de trabajo es un espacio saludable, desde el punto de vista tanto psicológico como

emocional).

Algunos datos sobresalientes son:

El 97% dijo que todos tienen oportunidad de recibir reconocimiento especial

El 95% dijo que se les ofrece desarrollo y capacitación profesionales

El 94% dijo que se les incentiva a lograr un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional

La organización de transporte internacional DHL Express ocupó el primer puesto de la lista en la categoría de multinacionales por cuarto año consecutivo. Interbank, de Perú, ocupó el primer

lugar en la categoría de grandes organizaciones, y la aseguradora guatemalteca Seguros Universales quedó en la primera posición en la categoría de pequeñas y medianas organizaciones.

Las 25 mejores organizaciones de la categoría multinacionales

1. DHL Express

2. 3M

3. AT&T Latin America: AT&T México, Vrio: DIRECTV y SKY

4. Mercado Libre

5. Teleperformance

6. Scotiabank

7. SAP SE

8. Santander

9. Roche

10. Citibank

11. Hilton

12. Novo Nordisk

13. ORACLE

14. AES

15. Logicalis

16. Dell Technologies

17. Eurofarma

18. Metlife

19. Cisco

20. EY

21. Gentera

22. S.C. Johnson

23. Fresenius Kabi

24. Dow

25. Salesfore

Si desea consultar la lista completa de Los Mejores Lugares para Trabajar en Latinoamérica 2021, ingresa a la página oficial de GPTW.