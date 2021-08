Mark Cuban asegura que el Dogecoin es la criptomoneda 'más fuerte' y Elon Musk responde

August 16, 2021 2 min read

El inversionista, dueño del equipo de baloncesto, Dallas Mavericks, Mark Cuban, comentó que el Dogecoin es la criptomoneda ‘más fuerte’ como medio de pago. Asimismo, el multimillonario publicó en su cuenta de Twitter que habrá una promoción de mercancía del equipo para aquellos que pagan con ‘doge’.

“Próximamente habrá una venta de merchandising de verano para Mavs.com con precios especiales para quienes pagan con @dogecoin !!!”, escribió el magnate.

