Tres estrategias para librar con éxito la segunda mitad de 2021

Es difícil creer que estamos en 2021. Pero sí, hemos logrado llegar haasta la mitad de 2021. En una reunión reciente con mis clientes, trabajamos en estrategias para asegurarnos de cumplir con las metas que nos propusimos en el primer trimestre del año y lograrlas también en el tercer y cuarto trimestres.

Es más, el panorama empresarial está en constante evolución a medida que los competidores innovan y las fuerzas fuera de nuestro control nunca dejan de cambiar.

Ahora es el momento de cambiar la estrategia y hacer de la segunda mitad de 2021 el momento de lograr avances.

Para ganar, debes concentrarte en el juego largo. Necesitas tener estrategias de medio tiempo que te mantendrán activo. La estrategia no tiene por qué ser perfecta. Si falla, lo aceptas, ajustas y ejecutas otro. Pero si no tienes un plan de acción, no lograrás tus objetivos.

Aquí hay tres estrategias que debes tener en cuenta al crear un plan de acción.

1. No te preocupes por el marcador

La puntuación es retroalimentación; te dice lo que estás haciendo bien y mal en función de tus habilidades de ejecución. Si te gusta el marcador, duplica lo que está funcionando. Pero si no es así, mira cómo puedes cambiar los números. Cambia su enfoque y no tengaa miedo de correr riesgos.

Una trampa en la que veo caer a los emprendedores es que se centran demasiado en las micro-victorias o micro-fallas en lugar de jugar a largo plazo. La puntuación es un reflejo de dónde has estado, no necesariamente de hacia dónde te diriges. Tienes el poder de cambiar el plan de juego y de cambiar el marcador.

2. Sé disruptivo y estable al mismo tiempo

Tienes que estar a la vanguardia preguntándote cómo puedes modificar deliberadamente tu negocio. De esta manera, estás innovando constantemente. Si la necesidad es la madre de la invención, te estás dando esa necesidad, en lugar de esperar a que la vida te encuentre desprevenido y reacciones.

Una vez que innovas, tienes que estabilizarte. El desafío que veo con muchos emprendedores es que innovan constantemente, pero luego no estabilizan su plan de juego para seguir adelante.

Cuando te sientes cómodo con lo que estás haciendo, dejas de crecer. Para sobresalir de verdad, no basta con sentirse cómodo estando incómodo. Debes buscar activamente situaciones que te hagan sentir incómodo, para que siempre estés creciendo.

3. Vuelve a comprometerte con tu visión

Cualquiera puede tener un sueño, pero no todo el mundo puede tener una visión. Una visión es algo que puedes ver y sentir antes de que suceda. Una visión es algo por lo que vale la pena luchar. Ahora es un buen momento para preguntarte si estás comprometido con una visión o si tu visión ha cambiado. No tengas miedo de resetear tu visión; a medida que creces, también lo hacen tus aspiraciones y deseos.

Comparte su visión con los demás. Cuantas más personas compartan tu visión, más podrán apoyarte. Esa responsabilidad es apalancamiento. Cuanto más apalancamiento tengas, más actuarás sobre su visión.

Puedes hacerte estas tres preguntas mientras creas la estrategia para la segunda mitad del año:

¿Quién sufrirá si no hago esto? Hacemos más por los demás que por nosotros mismos. Si se trata solo de ti, eres vulnerable a la demora.

¿En quién debo convertirme para que esto suceda? Cada nivel requiere una versión diferente de ti. Cuando tengas claro en quién debes convertirte, puedes aplicar ingeniería inversa al plan de acción.

¿Hará esto una diferencia dentro de 10 años? La mayoría de las personas sobrestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en una década. Mantener tu visión a largo plazo creará un jalón que te permitirá superar las micro-fallas.

Recuerda que el juego aún no ha terminado. Ahora es el momento de crear una estrategia para terminar el año con fuerza. La diferencia entre los que ganan el juego y los que desean y esperan que sus sueños se hagan realidad, es la acción consistente e intencional.