Elon Musk anunció que el Tesla Bot, un robot humanoide con IA, saldrá en 2022 ¡y ya le llovieron memes!

August 20, 2021 4 min read

Este jueves, Elon Musk anunció que su empresa de vehículos eléctricos está trabajando en la creación de un robot humanoide. El invento llevará por nombre Tesla Bot y funcionará con la misma Inteligencia Artificial (IA) que utilizan sus autos.

El CEO de Tesla hizo la sorpresiva revelación al final su presentación en el Día de la Inteligencia Artificial, apoyado con diapositivas de PowerPoint. Entre los detalles que compartió sobre el Tesla Bot, destaca su posible fecha de lanzamiento en 2022.

Elon Musk también reveló que el robot tendrá una altura de 1.73 metros, pero a pesar de su estatura solo pesará unos 57 kilos, ya que estará hecho de "materiales livianos".

Por dentro, el humanoide será operado por una computadora Full Self-Driving (FSD) de Tesla. La ‘cabeza’ estará equipada con cámaras como las que usan los vehículos Tesla en su sistema de piloto automático para mapear el entorno. Su ‘cara’ será una pantalla para mostrar información y, muy probablemente, controles táctiles.

¿Qué funciones tendrá el Tesla Bot?

El empresario, que hoy es el segundo hombre más rico del mundo según el ranking de billonarios de Forbes, dijo que el Tesla Bot “tiene la intención de ser amigable y navegar a través de un mundo construido para humanos”.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

Según explicó, el androide de Tesla “eliminaría tareas peligrosas, repetitivas y aburridas” lo que tendría "profundas implicaciones para la economía”. Como ejemplo, Elon Musk sugirió que se le podría decir al robot: “ve a la tienda y compra los siguientes alimentos”.

“Deberíamos estar preocupados por la IA”, dijo el polémico empresario en una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, destacó que Tesla busca crear “una IA útil que la gente adore y sea inequívocamente buena".

El baile del Tesla Bot

La presentación de Elon Musk y Tesla no incluyó ningún prototipo ni muestra del robot humanoide. Sin embargo, sí apareció un artista vestido como un Tesla Bot haciendo un extraño baile que de inmediato inspiró memes. Aquí les dejamos unos para alegrar su día…

My Tesla bot going to 7/11 to grab me a slurpee pic.twitter.com/Oc6ym0bDn2 — StarBoy (@jacintotoobeast) August 20, 2021

"Mi Tesla Bot yendo al Seven Eleven para traerme un slurpee".

nobody:



me: *putting cute outfits on a Tesla bot at 4:59am* pic.twitter.com/iARkGhb3MJ — aerial (@suchHODL) August 20, 2021

"Nadie: / Yo: poniéndole atuendos lindos a mi Tesla Bot a las 4:59am".

My Tesla Bot is teaching me how to dance. Little worried it wants to move my brain out of my body though. #teslabot pic.twitter.com/81R5Ywolj9 — King Anthony! (@KinguAmoz) August 20, 2021

"Mi Tesla Bot me está enseñando a bailar. Aunque estoy un poco preocupado, quiere sacar mi cerebro de mi cuerpo".

Can't wait to have a dance party with my Tesla bot. pic.twitter.com/2bj1hde0S0 — Maria Merano (@Writer_01001101) August 20, 2021

"No puedo esperar a tener una fiesta de baile con mi Tesla Bot".