Airbnb ofrecerá alojamiento gratuito a 20 mil refugiados de Afganistán en todo el mundo

August 26, 2021 3 min read

En una serie de Tuits”, Brian Chesky, director de Airbnb dio a conocer su plan para ayudar a los refugiados de Afganistán. La plataforma de alojamiento Airbnb ofrecerá estadías temporales gratuitas a 20 mil refugiados afganos para ayudarlos a acomodarse en todo el mundo.

Desde la caída del gobierno Afgano y la llegada del Talibán al poder, miles de ciudadanos huyen del país asiático por temor al nuevo régimen. Por ello, Chesky afirma que la compañía sintió la responsabilidad de ayudar.

“Decenas de miles de refugiados afganos se restablecen por el mundo. Dónde se alojen construirán el primer capítulo de sus nuevas vidas. Espero que la comunidad Airbnb provea a estos 10 mil refugiados no solo un lugar seguro para descansar y reiniciar, sino también un hogar de bienvenida”, comentó el director.

La empresa no ha especificado cuánto planea invertir en la iniciativa o por cuánto tiempo dará alojamiento a los refugiados.

En otro mensaje a través de Twitter Chesky explicó, “Desde hoy, Airbnb comenzará a alojar a 20 mil refugiados afganos globalmente gratis. Aunque nosotros pagaremos por estas estadías, esto sería imposible sin la generosidad de nuestros anfitriones”.

¿Cómo se pagará el hospedaje? El costo se financiará a través de contribuciones y el director, también de donantes al Fondo para Refugiados de Airbnb.org.

Durante el último fin de semana, la empresa ya ubicó a 165 refugiados en viviendas seguras después de su llegada a Estados Unidos. Esta no es la primera vez que la compañía ofrece ayuda, con la colaboración de otras ONGs proporciona vivienda a las personas necesitadas después de desastres naturales y otras crisis humanitarias.

I hope this inspires other business leaders to do the same. There’s no time to waste.