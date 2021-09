El internet de Starlink será un 40% más rápido que la velocidad de la luz en la fibra óptica: Elon Musk

September 6, 2021 2 min read

¿Interesado en el internet de Elon Musk? Mucho se ha dicho de Starlink, el servicio de internet satelital que el magnate dueño de Tesla y SpaceX comercializará pronto en diferentes países.

Recientemente, el multimillonario dijo a través de su cuenta de Twitter que este servicio “será un 40% más rápido que la velocidad de la luz en la fibra óptica y un camino más corto”. Asimismo, agregó que “no hay necesidad de estaciones terrestres por todas partes. ¡El Ártico tendrá un ancho de banda genial!"

Processing is not an issue. Lasers links alleviate ground station constraints, so data can go from say Sydney to London through space, which is ~40% faster speed of light than fiber & shorter path.



Also, no need for ground stations everywhere. Arctic will have great bandwidth!