Próxima supertormenta solar provocaría el apocalipsis de internet, continentes enteros quedarían incomunicados

Un nuevo estudio afirma que la próxima supertormenta solar que azote a la Tierra podría detonar lo que llaman el ‘apocalipsis de internet’. Según Sangeetha Abdu Jyothi, profesora adjunta de la Universidad de California en Irvine, esto resultaría catastrófico para las comunicaciones a nivel global.

En la investigación, presentada en SIGCOMM 2021, la conferencia anual del Grupo de Interés Especial en Comunicación de Datos de la ACM, la especialista explicó que la infraestructura submarina de internet sería muy vulnerable a una futura tormenta geomagnética.

El campo magnético de la Tierra protege a los humanos del viento solar, formado por partículas cargadas de electricidad procedentes del Sol. Este magnetismo desvía el viento solar hacia los polos del planeta y creando la hermosas auroras boreales.

Cada 80 a 100 años, estos vientos llegan a convertirse en supertormentas solares y su corriente puede dañar los conductores largos, por ejemplo, las líneas eléctricas, señaló el estudio.

“Lo que me hizo pensar en esto, es que vimos lo poco preparado que estaba el mundo ante la pandemia. No había ningún protocolo para afrontarla con eficacia, y lo mismo ocurre con la capacidad de recuperación de Internet", dijo Abdu Jyothi a la revista Wired.

La infraestructura de internet consiste, en esencia, en líneas de fibra óptica de larga distancia y cables submarinos conectados a repetidores. Todos son elementos vulnerables ante una tormenta solar de gran magnitud.

“En los actuales cables de Internet de larga distancia, la fibra óptica es inmune al GIC. Pero estos cables también tienen repetidores alimentados eléctricamente a intervalos de ~100 km que son susceptibles de sufrir daños”, explicó Jyothi.

Los repetidores se colocan cada 50 a 150 kilómetros para mantener la fuerza de la señal en grandes distancias. Si uno de los repetidores falla, todo el cableado deja de funcionar, cortando las conexiones intercontinentales.

