¿Comienza guerra de alineadores? Esta startup chilena Wizz busca consolidarse en el mercado mexicano con ortodoncia invisible low cost

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 90% de los mexicanos tiene problemas de salud bucal. Si bien tener los dientes torcidos o como se conoce médicamente, padecer maloclusión es solo una parte de estos problemas, su falta de tratamiento puede causar daños peores a largo plazo. No atender este padecimiento puede ocasionar enfermedades como caries, gingivitis, periodontitis, así como también conflictos emocionales por baja autoestima.

Cortesía Wizz

Sin embargo, la salud dental en México no es accesible para todas las carteras. De acuerdo con las cifras entregadas por Dentalia el 2020, el 45% de las personas que no acude al dentista es porque lo considera muy caro. En efecto, los precios de los tratamientos de alineación, ya sea tradicional o inteligente fluctúa entre los 15,000 y 30,000 presos, una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que el sueldo mínimo nacional es de aproximadamente 4,000 pesos.

Empatizando con este problema que acarrea consecuencias físicas y emocionales, es que Wizz, startup chilena de alineación dental 3D llega al mercado mexicano con la promesa no solo de corregir de manera más cómoda la dentadura en un plazo que va de los seis a los ocho meses, sino también con precios accesibles para impulsar la salud dental en México. “Esta compañía surgió de mi propia necesidad de someterme a un tratamiento de ortodoncia y no poder hacerlo por su precio. Luego me di cuenta de que los costos por este tipo de atención dificulta el acceso de la población a recuperación dental en toda la región, en especial en México donde además el Gobierno cubre solo el 7% de este gasto, ubicándose como uno de los países con menos aporte de este tipo según la OCDE”, comentó Javier Liberman, founder y CPO de Wizz.

Cortesía Wizz

En México existen jugadores reconocidos y establecidos en el mercado de los alineadores invisibles -como es el caso de Moons-, no obstante, los costos doblan y hasta triplican los ofrecidos por Wizz. ¿Cómo lograron bajar los precios? “Ocupamos tecnologías existentes, nuestro aporte innovador tiene que ver con optimizar cada parte del flujo productivo para entregar una solución Low Cost”, agregó Liberman.

Los alineadores de Wizz son también fabricados en base a impresión 3D, sin embargo la innovación es lo que marca la diferencia. “Uno de los insumos más caros en este proceso de impresión es la resina UV que utiliza la impresora, entonces para llegar a precios más accesibles desarrollamos in house nuestra propia resina, con un costo 90% menor a la que se encuentra en el mercado”, explica el emprendedor. Asimismo, cuenta que existen distintos softwares que permiten modelar los tratamientos, obteniendo una visión de la posición final de los dientes y los movimientos que ocurrirán durante el proceso. No obstante, estos programas suelen requerir intervención manual que encarece los costos por concepto de hora de trabajo. “Para seguir bajando los precios de nuestro producto, desarrollamos un software from scratch que nos permitió integrar herramientas sencillas de automatización hasta evolucionar a un sistema automatizado mediante inteligencia artificial” puntualizó el CPO de Wizz.

Cortesía Wizz

Wizz ya ha devuelto la sonrisa de más de 11,000 pacientes en la región y pretende recuperar la alegría de los mexicanos con una solución de alta tecnología que se acomoda a sus carteras. “Siempre buscamos entregar productos y servicios de odontología estética de vanguardia a un precio accesible. Estamos optimizando la forma de hacer odontología estética mediante innovación y desarrollo tecnológico, porque creemos que todas las personas deberían tener acceso a una linda sonrisa, independiente su condición socioeconómica. Somos la ortodoncia invisible más conveniente de México”, concluyó Liberman.