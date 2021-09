Ya está lista la primera pickup eléctrica y no es de Tesla

La primera pickup o camioneta de carga eléctrica ya está lista para los consumidores y no es de Tesla. El fundador y CEO de Rivian, Robert "RJ" Scaringe, informó el martes 14 de septiembre a través de Twitter que la empresa culminó la fabricación de dicho vehículo.

“¡Después de meses de construir coches de preproducción, esta mañana nuestro primer vehículo de cliente salió de nuestra línea de producción en Normal [Illinois]! Los esfuerzos colectivos de nuestro equipo han hecho posible este momento. ¡No puedo esperar para ponerlos en manos de nuestros clientes!”, expresó.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI