La compañía madre de TikTok limita el tiempo de pantalla para los niños en China

ByteDance, que fabrica TikTok, anunció que limitará el acceso a Douyin, la versión china de la aplicación, para usuarios menores de 14 años. Este es el último movimiento de empresas y funcionarios chinos para reducir el tiempo de pantalla de los niños en el país.

NurPhoto | Getty Images

La compañía anunció los cambios el sábado en una publicación de blog, diciendo que la medida es parte de un esfuerzo para proteger a los jóvenes.

"Todos los usuarios de nombre real menores de 14 años han ingresado al modo juvenil, y los nuevos usuarios registrados en el futuro también ingresarán directamente", dijo la publicación, según una traducción.

El modo juvenil de Douyin está en consonancia con las nuevas restricciones del gobierno chino sobre el acceso de los menores a los videojuegos. Cualquier persona menor de 14 años puede acceder a Douyin entre las 6 a.m. y las 10 p.m., Pero no puede usar la aplicación fuera de ese plazo. Además, el contenido disponible en el modo juvenil incluirá material educativo como "interesantes experimentos de divulgación científica, exposiciones en museos y galerías, hermosos paisajes de todo el país, explicaciones del conocimiento histórico, etc."

La compañía alentó a los padres a ayudar a sus hijos a completar la autenticación del nombre real o activar el modo para jóvenes cuando se les solicite.

A principios de este mes, el gobierno chino promulgó su mandato de que nadie menor de 18 años puede jugar más de tres horas de videojuegos por semana. El organismo de control de los medios de comunicación chinos, la Prensa Nacional y la Administración Pública, hizo el anuncio en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

La nueva represión significa que los niños pueden jugar los viernes, sábados, domingos y feriados nacionales, pero solo entre las 8 p.m. y 9 p.m.

La agencia estableció previamente restricciones sobre los juegos de los jóvenes chinos en 2019, decretando que los niños solo podían jugar durante 90 minutos los días de semana y tres horas los fines de semana. Desde entonces, los juegos en línea han requerido sistemas de verificación de nombre real y de inicio de sesión.