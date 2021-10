El autor de 'Padre Rico, Padre Pobre' pronostica un gran colapso los de mercados en octubre

El inversor, empresario y autor del libro “Padre Rico, Padre Pobre”, Robert Kiyosaki comentó que en octubre ocurrirá un “gran” colapso financiero en el mercado de valores. Asimismo, dijo que esta era una gran oportunidad de invertir.

En un mensaje envíado a través de su cuenta de Twitter, Kiyosaki expresó, que esto es consecuencia de los títulos de renta fija y a corto plazo emitidos por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El experto dice que tanto el bitcoin como el oro pueden colapsar y que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación luego de que ocurra esta caída.

Giant stock market crash coming October. Why? Treasury and Fed short of T-bills. Gold,silver, Bitcoin may crash too. Cash best for picking up bargains after crash. Not selling gold silver Bitcoin, yet have lots of cash for life after stock market crash. Stocks dangerous. Careful