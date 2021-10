Blue Origin de Jeff Bezos tiene una cultura laboral tóxica, afirman empleados que denuncian riesgos de seguridad, acoso sexual y hasta 'pensamientos suicidas'

Parece que los trabajadores de Amazon no son los únicos que se quejan de las políticas laborales en las empresas de Jeff Bezos. Este jueves, 21 empleados de Blue Origin publicaron una carta donde denuncian la cultura laboral “tóxica” en la compañía aeroespacial del magnate. En la misiva detallan que han sido sometidos a riesgos de seguridad, además de permitir prácticas nada éticas como el acoso sexual y laboral, lo que incluso ha provocado “pensamientos suicidas” en algunos de ellos.

La autora principal de la carta es Alexandra Abrams, exjefa de comunicaciones para empleados de Blue Origin. Ella y una veintena de empleados, actuales y anteriores, alegan que la compañía tiene un patrón de priorizar la velocidad de ejecución y la reducción de costos sobre la calidad. Afirman también que la compañía ignoró sus preocupaciones de seguridad y reprimió sus comentarios.

“Competir con otros multimillonarios y ‘hacer progresos para Jeff’ parecía tener prioridad sobre las preocupaciones de seguridad que habrían retrasado el calendario”, dice la publicación.

Como ejemplo, citan un incidente en 2018 donde un equipo documentó "más de 1.000 incidentes relacionados con los motores que alimentan los cohetes de Blue Origin y que nunca fueron abordados".

En entrevista con CBS, Abrams y otros cinco miembros de la empresa dijeron que no se sentirían seguros viajando en un cohete de Blue Origin.

Alexandra Abrams, a former head of employee communications for Blue Origin, is speaking out against the company to @LaurieSegall.



“You cannot create a culture of safety and a culture of fear at the same time. They are incompatible.” pic.twitter.com/JHuFY3cjcs