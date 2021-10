El hombre se une a un grupo de búsqueda y se da cuenta de que es para encontrarlo a él

El martes de la semana pasada, un hombre turco se unió a un grupo de búsqueda que estaba tratando de... localizarlo a él.

Yuri_Arcurs | Getty Images

Según el medio de comunicación Sabah, Beyhan Mutlu, de 50 años, estaba bebiendo con amigos en la provincia turca de Bursa cuando entró en un bosque temprano en la mañana. Mutlu finalmente regresó a la villa y se fue a dormir. Pero los amigos de Mutlu, que no estaban seguros de su paradero, informaron de su desaparición.

Cuando Mutlu se despertó temprano en la mañana, vio una multitud y se unió a ellos al enterarse de que era un grupo de búsqueda. Pero después de que algunas personas del grupo comenzaron a llamarlo por su nombre, reveló su identidad.

"No me regañen tanto, oficial. Mi padre me va a matar", dijo más tarde a los rescatistas.

Según el medio de comunicación turco Daily Sabah, las autoridades se llevaron al hombre desaparecido a casa cuando se dieron cuenta de que, de hecho, no estaba desaparecido.

Puede ver una entrevista con él sobre el incidente (en turco) a continuación: