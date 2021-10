Bitcoin volvió a su precio récord de 64,000 dólares y sigue subiendo tras debut en la bolsa de valores como ETF

Este martes, Bitcoin hizo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) como ETF, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aceptara el primer fondo cotizado de futuros de BTC. Esto provocó que hoy la criptomoneda alcanzara de nuevo su precio récord histórico por encima de los 64,000 dólares ¡y sigue subiendo!

El ETF de ProShares Bitcoin Strategy comenzó a cotizar este martes 19 de octubre bajo la etiqueta BITO. Se trata de contratos de futuros de Bitcoin respaldados por CME Group y no involucra la compra directa de la moneda digital, ya que es un activo que aún no está regulado.

Para entender mejor, un ETF es un Exchange Traded Fund, o fondo de inversión cotizado. Son valores que rastrean un activo y se pueden comprar o vender en la bolsa de valores. Así, el ETF de futuros de bitcoin funcionaría como cualquier ETF, pero estaría ligado a las variaciones en el precio de la criptomoneda: si el Bitcoin sube, también lo haría el ETF y si baja, también.

ProShares rings the bell , launching the first U.S. #bitcoin futures ETF $BITO on the @NYSE. pic.twitter.com/A8DPLO30gZ