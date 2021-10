El ex piloto de pruebas de Virgin Galactic ahora trabajará en Blue Origin

Mark "Forger" Stucky fue el piloto principal de pruebas de Virgin Galactic de Richard Branson durante seis años y pilotó el primer vuelo en el SpaceShipTwo de la compañía, que llegó al borde del espacio en 2018. Ahora, Stucky se dirige a trabajar para el competidor de la firma de vuelos espaciales, Blue Origin.

Stucky le dijo a CNN, a principios de esta semana, que fue despedido de Virgin Galactic y que se unirá al equipo de "Programas de desarrollo avanzado" de Blue Origin.

Comentó que "hará todo lo posible para contribuir a la asombrosa visión [del CEO Jeff Bezos] de que los humanos no solo tienen una presencia continua en el espacio, sino que realmente se convierten en una especie que viaja por el espacio".

Stucky confirmó a través de LinkedIn en julio que él y Virgin Galactic se separaron después de 12 años y escribió: "si la vida te arroja limones, tal vez sea hora de aprender a hacer limonada". Le dijo a CNN que cree que su despido estaba relacionado con su participación en el libro Test Gods, en el que reveló detalles de vuelos espaciales pasados. Desde entonces, ha expresado más sus críticas a Virgin Galactic en las redes sociales.

Cuando se informó en septiembre que el vuelo espacial de Branson de principios de este verano no tomó la trayectoria correcta, Stucky tuiteó: “la declaración más engañosa de hoy fue la de @virgingalactic. Los hechos son que los pilotos no pudieron recortar para lograr la velocidad de cabeceo adecuada, los vientos estaban dentro de los límites, no hicieron nada sustancial para abordar el error de trayectoria y entraron en el espacio aéreo Clase A sin autorización".

