La importancia del capital humano en la cultura organizacional

¿Cuál fue el aprendizaje que te dejó la pandemia? Muchos emprendedores me han contestado que es la importancia del capital humano en su empresa. El bienestar tanto físico como mental de las personas se convirtió en un activo relevante más allá de otro tipo de resultados.

Hannah Busing vía Unsplash

Eso nos lleva a la pregunta: ¿Acaso antes no era importante? Y muchos directivos y líderes podrían decir que claramente sí. Sin embargo, una crisis de salud como la que vivimos o estamos viviendo dejó al descubierto muchas áreas de oportunidad y aceleró las tendencias hacia dónde se estaban moviendo las diferentes organizaciones.

Este jueves 21 de octubre en el marco del IOS Network Summit 2021 Colisión = Innovación, expertos como Noemi Zozaya, cofundadora y CEO en Delivering Happiness México; Alma Lagunas, socia fundadora de Karan Consulting Group; Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial; y Paola Lavin, psicóloga clínica, se reunieron en el panel llamado: “Bienestar y Cultura Organizacional: La clave del éxito de las empresas” y platicaron sobre la importancia del capital humano para las organizaciones, así como también de los retos y oportunidades que las compañías encontraron, en cuanto a manejo de equipos, en esta “nueva normalidad” y cómo eso afecta la cultura organizacional de una empresa.

“Hablar de cultura organizacional, es el corazón de cualquier empresa, pero partamos primero de qué significa”, comentó Sergio Porragas. El ponente explicó que esta se refiere a cómo se conforma la organización, el día a día de la empresa. Asimismo, enfatizó que anteriormente la estructuras eran mucho más rígidas, los valores y la misión eran definidos por unas pocas personas y no se involucraba directamente al capital humano. En la actualidad “el activo más importante de cualquier empresa es el capital humano”.

El ejecutivo comentó que para cumplir las metas dentro de una compañía es importante involucrar a los colaboradores con el objetivo, que todos compartan una misma cultura. “Llegar al número de ventas no es lo que únicamente hace a una empresa o el llegar a los KPI que te dieron en el equipo de producción, lo vas a lograr, [lo que hace a una empresa] es lo vives dentro de ella, cómo pregona el director general y cómo puede cualquier empleado estar viviendo los mismos valores, por eso es tan importante”.

“La cultura organizacional es lo que la gente hace cuando su jefe no está”, agregó Noemi Zozaya. Uno de los retos más grandes de las empresas en la actualidad es llevar está vivencia de valores a la práctica, según explicó Alma Lagunas.

Imagen: Depositphotos.com

La salud mental como tema prioritario para lograr una excelente cultura

¿Cuántos sienten que les cambió la vida con el home office? En México más del 40% de los trabajadores padecen de estrés laboral, 63% de 10,800 personas encuestadas mencionan haber sentido esta enfermedad en los últimos 24 meses, de acuerdo con la encuesta Estrés Laboral en México 2021, realizada por la Asociación de Internet MX.

“Analizando este universo un 23% de las personas pudieran tener un estrés continúo que les está afectando en su casa o en su día a día… Lo cual es altísimo”, menciona Porragas.

De acuerdo con los ponentes para pensar en productividad y en el buen manejo de una cultura organizacional hay que tener en mente factores que se elevaron en el período conocido como el lockdown o cuarentena, dentro de los que destacan el estrés, la ansiedad, la depresión, el hecho de que trabajar desde casa significa compartir “el templo sagrado de la familia” con situaciones de trabajo y escuela.

Los ponentes recomiendan, dejar las reglas del juego muy claras, compromiso y confianza para con los colaboradores. “De acuerdo con la OMS las empresas reportan un billón de dólares anuales perdidos en productividad a través del estrés”, recordó Lagunas.

Otras de las sugerencias de los ponentes para los líderes son:

Acompañar al equipo, tratar de verlos al menos una vez por cámara, si están en home office, preguntarles cómo están, cómo se sienten. “El espacio colaborativo es clave”.

Respetar las horas de trabajo. Poner atención si un empleado siente que se encuentra trabajando más horas que antes y platicar con ellos sobre esto.

Dejar atrás los estigmas sobre la salud mental. “No tener miedo a hablar sobre esto”, crear un entorno seguro para que los empleados puedan platicar acerca de estos temas.

Hacer participar a tu equipo. Involucrarlos en nuevos proyectos y objetivos.

Tener en la mente que descansar no está mal.

Estar pendiente de las señales que te dicen que tu salud mental o la de tu equipo no está bien.

“Eventualmente si no descansas, si no comes bien, si no haces ejercicio, si no te cuidas, se va a desbordar ese tanque gigante de agua… y estás con estrés crónico que tiene repercusiones físicas, y mayor probabilidad de trastornos mentales, como lo mencionaron la depresión es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, entonces claro que repercute directamente en las empresas”, explica Paola Lavin.

¿Cómo podemos hacer para crear una gran cultura corporativa?

“Se han multiplicado en las empresas el número de vacantes en las que están buscando a alguien especialista en bienestar… dado que ahora necesito un experto que venga a hacer esto”, dice Lagunas.

Los líderes deben estar enterados sobre “cómo está su gente”, a quienes pueden mover, dejar en teletrabajo, híbrido, o de plano quienes necesitan estar en la oficina, los dirigentes deben estar al tanto de las habilidades que poseen sus colaboradores.

Todo esto nos lleva al famoso “salario emocional” del que se está hablando mucho últimamente, el cual tiene que ver con el reconocimiento y comunicación con los empleados, colaboradores o asociados (como quieras llamarlos) mucho más que un aumento de sueldo o bonos económicos, que si bien ayudan, poco hacen que los empleados se comprometan realmente con los valores y vivencias de una organización.

“En la última encuesta del 2021 de búsqueda de empleo por internet, la parte más importante de encontrar empleo por parte de una persona es el salario emocional, no es cuanto más se paga. Tú como empresa qué me ofreces, horarios flexibles, áreas colaborativas donde nos podamos sentar a pensar en las nuevas estrategias”, agrega Porragas.

Pero, qué pasa si invierto mucho en salario emocional y contrato plataformas de wellness, doy vacaciones, organizo eventos, tengo espacios aptos para diferentes actividades, pago bien y mis colaboradores aún me dejan por otra compañía que le paga un poco más.

Ciertamente, “no todo es salario emocional”, dentro de los retos de los líderes están ponerles objetivos y nuevas metas a los colaboradores constantemente para que esto no suceda. “Ahí tienen que ver los retos y la lealtad que podemos generar con nuestros empleados creando una cultura organizacional sólida”, dice Porragas.

Verifica que sean culture fit (o que encajen con la cultura), ¿cómo lo vas a lograr? “Contrata lento y despide rápido… Ahora la tendencia en Recursos Humanos es contratar más por valores que por skills, porque los valores no se pueden aprender mientras que las skills sí”, culmina Zozaya.