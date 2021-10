Hertz agrega 100,000 Teslas a su flota de alquiler

Hertz, una agencia de alquiler de coches, pidió 100,000 Teslas mientras busca electrificar su flota de vehículos.

Smith Collection/Gado | Getty Images

En un comunicado de prensa , la compañía dijo que los autos Model 3 estarán disponibles para alquilar en los principales mercados estadounidenses y europeos a partir de principios de noviembre y que el programa se expandirá hasta fin de año. Con el pedido, los vehículos eléctricos constituirán más del 20% de la flota global de la agencia.

La empresa también lanzará una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todas sus operaciones globales, explica el comunicado, y se unirá a la superestrella de la NFL Tom Brady “para mostrar cómo está haciendo que el alquiler de vehículos eléctricos sea rápido, fluido y más accesible, a medida que acelera su compromiso de liderar el futuro de la movilidad y los viajes”.

Los clientes que alquilen un Model 3 tendrán acceso a 3,000 estaciones de sobrealimentación Tesla. En dos anuncios, lanzados el lunes, Brady demuestra cómo alquilar, recargar y usar un vehículo eléctrico en una ubicación del aeropuerto de Hertz.

El CEO interino de Hertz, Mark Fields, dijo en el comunicado: "Los vehículos eléctricos son ahora una corriente principal y apenas hemos comenzado a ver un aumento de la demanda y el interés globales. El nuevo Hertz va a liderar el camino como empresa de movilidad, comenzando con la flota de alquiler de vehículos eléctricos en América del Norte y el compromiso de hacerla crecer y proporcionar la mejor experiencia de alquiler y recarga para clientes de negocios y de placer en todo el mundo".

Brady agregó: "Hertz está cambiando las reglas del juego en lo que respecta al futuro de la movilidad y se me ha presentado una y otra vez. Aunque la compañía ha existido durante más de 100 años, su evolución constante, especialmente ahora, es increíble formar parte de esto. He estado conduciendo un vehículo eléctrico durante años y saber que Hertz está liderando el camino con su flota eléctrica habla de cómo el mundo está cambiando y la forma en que las empresas se están acercando a la conciencia ambiental y social. Siempre he me encantó lo fácil y conveniente que me lo ofrece esta empresa cuando viajo a mis lugares favoritos, como Nueva York, Los Ángeles y Tampa, y no veo la hora de ver lo que me espera".