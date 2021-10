Hackers usan apps de 'El Juego del Clamar' para instalar el virus 'Joker' en tu smartphone y vaciar tus cuentas bancarias

Aprovechando la popularidad de ‘El Juego del Clamar’, hackers lograron colocar en la tienda oficial Google Play Store varias falsas apps inspiradas en la serie coreana de Netflix. Estas aplicaciones sirven como vehículo para que los ciberdelincuentes instalen en los smartphones Android el virus ‘Joker’, famoso por vaciar las cuentas bancarias de los usuarios sin que se den cuenta.

A pesar de que ‘El Juego del Clamar’ ya es oficialmente la serie más vista de Netflix de todos los tiempos, no tiene ningún juego o aplicación oficial. Sin embargo, hasta el pasado 19 de octubre se registraban más 200 apps relacionadas a la producción coreana, según denunció en Twitter Lukas Stefanko, especialista en análisis de malware para la compañía de seguridad informática ESET.

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play



Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY