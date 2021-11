Tom Hanks fue invitado a viajar al espacio con Jeff Bezos, pero lo rechazó porque el boleto era muy caro

A mediados de octubre del presente año el popular actor William Shatner, conocido por interpretar al capitán Kirk en la serie original de Star Trek, se convirtió a sus 90 años en la persona más longeva en haber viajado al espacio. El cohete con el que fue cumplido este viaje fue un Blue Origin, compañía del milmillonario Jeff Bezos, quien cubriría los gastos del viaje.

En una entrevista en el programa del popular cómico y presentador estadounidense Jimmy Kimmel se reveló que Shatner no habría sido la primera opción para ocupar el asiento dentro del cohete, sino que era Tom Hanks. El actor ganador de dos premios Oscar afirmó que Bezos le ofreció ser uno de los primeros en viajar al espacio a bordo de uno de sus cohetes. No obstante, este sí debía pagar una cifra por la oportunidad de conocer el espacio ¿el precio? Ni más ni menos que 28 millones de dólares.

Aquí te dejamos la entrevista de Jimmy Kimmel Live que transcurrió entre Hanks y Kimmel donde se discute el tema:

– Jimmy Kimmel: ¿Es cierto que Jeff Bezos te ofreció ir al espacio antes que a William Shatner?

– Tom Hanks: Sí, pero siempre y cuando pagara… y cuesta 28 millones de dólares o algo así, y mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? […] No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso.

– Kimmel: No, no lo harías. ¿Ni siquiera que fuera gratis lo harías?

– Hanks: Bueno así lo haría para disfrutar esta experiencia y pretender que soy un multimillonario.

Honestamente, no podemos culpar a Tom Hanks por haber declinado la oferta a cambio de semejante cifra. Ahora, en caso de que tú contaras con ese monto ¿aceptarías viajar al espacio?