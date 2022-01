El autor superventas James Patterson comparte su consejo para emprendedores: 'Construya un negocio del que nunca quiera retirarse'

Hay una cierta mística en torno a la idea de ser un escritor que publica libros superventas. Sin duda ha leído un libro que lo atrajo emocionalmente, simuló su mente y lo inspiró a tomar acción. Incluso podría haberte hecho pensar en convertirte en escritor.

James Patterson es un escritor cuyo éxito se remonta a su serie de novelas Alex Cross , pero su carrera y su trabajo son extensos. Es poseedor del récord mundial Guinness como el primer autor en vender más de un millón de libros electrónicos, y sus libros han vendido más de 300 millones de copias desde que se publicó el primero en 1976.

Tuve la oportunidad de entrevistar a Patterson sobre su nuevo libro, The Defense Lawyer , y escuchar sus pensamientos sobre la vida, la escritura, los negocios y la persecución de sus sueños.

El nuevo libro de James Patterson trata sobre la historia del legendario abogado Barry Slotnick. También pude entrevistar a Stuart Slotnick y escuchar de primera mano cómo su padre representó a jefes de la mafia, celebridades, magnates de los casinos, ganó casos en la Corte Suprema de EE. UU. e incluso negoció el acuerdo prenupcial de la exprimera dama Melania Trump.

En el transcurso de mis entrevistas con Patterson y Slotnick, surgió un hilo común: la importancia de construir un negocio que te apasione, tanto que el trabajo duro no te agote ni te desanime a seguir adelante. Quizás ahora más que nunca, es hora de que los empresarios dejen de perseguir el éxito por el bien de él e identifiquen cómo son realmente las actividades comerciales satisfactorias para ellos.

Relacionado: Cómo escribir un libro como James Patterson

Haz lo que amas

Lo único que claramente se destacó al hablar con Patterson y Slotnick es cuánto aman lo que hacen para ganarse la vida. Se despiertan emocionados por lo que pueden hacer y por las personas que tocan todos los días.

Patterson no planea dejar de escribir libros en el corto plazo. "No estoy impresionado conmigo mismo", dice. "Crecí en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York y todavía considero que esto es una bendición. Veo el mundo a través de los ojos de este niño de Newburg, Nueva York, así que todo es divertido para mí. Ya sea que esté hacer un libro con Clinton o Dolly Parton, es como, 'Esto es genial'. No pienso en la escritura o el negocio que he construido como trabajo. Me levanto y juego. La gente me pregunta cuándo me jubilaré y digo: '¿Por qué me retiraría del juego?' Yo amo lo que hago.'"

Slotnick compartió este sentimiento sobre el trabajo y la jubilación. "Al crecer, vi lo que mi padre hacía como abogado", dice Slotnick. "Los fines de semana, tenía una mesa plegable en el sótano de la casa en la que crecí. Trabajaba y veía lo que hacía. Me explicaba lo que hacía y era emocionante. Fue entonces cuando Decidí que quería ser abogada. Desde que me convertí en abogada, me encanta lo que hago. Voy a seguir adelante; no me veo jubilándome. Hay tantas horas al día para jugar al tenis y golf. Lo que hago para ganarme la vida es divertido, no se siente como un trabajo".

Los empresarios que construyen sus propias carreras pueden aprender mucho del enfoque del trabajo y la vida de Patterson y Slotnick. El problema comienza cuando las personas se enfocan en los signos de dólar más que en la búsqueda en sí y, en un intento por aumentar los ingresos, cometen varios errores comunes: aceptar clientes que no encajan bien, ofrecer descuentos para cerrar tratos que son una pesadilla para completar, pasar demasiado tiempo convenciendo a las personas de su valor, acumular días de trabajo con tareas que lentamente agotan sus almas y seguir el consejos de gurús del marketing en Internet cuyo único objetivo es aumentar las ventas de su próxima oferta (más cara).

Es posible construir un negocio y una vida que ames, pero comienza con claridad sobre cómo se ve eso para ti. La idea es crear un negocio con solo los elementos que se alinean con tus valores. Puede construir un negocio que genere muchos ingresos pero aún así ser miserable. El dinero es esencial en la vida y los negocios, pero no respaldemos la creencia de que no se puede ganar dinero haciendo solo las cosas que disfruta.

Relacionado: Enseñe a otros cómo tratar su negocio

No dejes que el miedo te aleje de la grandeza

Patterson también habló sobre por qué decidió escribir un libro que se centre en la historia de Barry Slotnick. Detalló su cartera de proyectos actuales y su proceso para publicar tantos libros cada año. Al principio, no estaba seguro de poder asumir el proyecto sobre Slotnick. "Una pequeña pieza fue reunirse con Stuart y Barry, escuchar un poco y luego leer mucho", dice Patterson. "Y una vez que comencé a tener las historias en mi cabeza, me enamoré de las historias de Barry. Entonces se convirtió en una decisión más fácil".

Barry Slotnick era un abogado de la ciudad de Nueva York que no perdió un caso durante 10 años a pesar de asumir algunos de los casos más destacados de la historia. Representó a los jefes de la mafia y tuvo más de unas pocas amenazas contra su vida. Su hijo me contó algunas de las historias que hicieron que James Patterson se interesara en escribir el libro.

"Hubo un montón de momentos peligrosos en la vida [de Barry Slotnick]", dice Slotnick. "Uno de ellos fue cuando su oficina explotó. Otro fue cuando representó a Joe Colombo, a quien estaba de pie cuando le dispararon a Joe Colombo y finalmente murió a causa de esas heridas. Mi padre estaba de pie junto a él cuando eso sucedió. Ha tenido clientes que son controvertidos que han sido asesinados. Tuvimos un guardia de seguridad armado viviendo en nuestra casa durante un período de tiempo".

A pesar de todas esas cosas, Slotnick siguió haciendo lo que amaba.

La mayoría de los empresarios no enfrentarán amenazas tan peligrosas, pero independientemente de las circunstancias, no puede permitir que el miedo le impida seguir la vida y el negocio que desea crear. Todo lo que sueñas con lograr está directamente al otro lado de los miedos que tu mente intenta hacer sentir reales.

Relacionado: La montaña rusa emocional del emprendimiento

Nuestras mentes tienen un trabajo: protegernos. Cualquier cosa que parezca que podría ponernos en peligro, como hacer las tareas incómodas que nos ayudan a crecer como empresarios, aparece en forma de miedo. Tenemos que entender qué es un miedo real y qué es un intento de mantenernos a salvo.

Construir un negocio es una tarea temible, pero esos temores se pueden superar con la estrategia adecuada, el apoyo y la acción constante. Las herramientas, el acceso al conocimiento y los recursos de hoy pueden ayudar a los empresarios a superar el miedo y hacer cosas difíciles.

El nuevo año es un tiempo natural de reflexión. Es un momento para obtener claridad y establecer las metas necesarias para construir un negocio. Usa este tiempo para trazar el tipo de negocio que está alineado con la vida que te gustaría crear. No persiga una imagen de éxito que no sea adecuada para usted.

James Patterson dice que hay que construir un negocio que no se sienta como trabajo, y estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía empresarial porque de lo contrario no hay satisfacción, y probablemente tampoco un éxito significativo.