La rosquilla 'Vulva-Nut' de una panadería trae placer a sus clientes

Una cosa es segura: el sexo definitivamente todavía vende, y no hay mejor prueba de eso que la rosquilla "vulva-nut".

Con forma de... bueno, ya lo has adivinado, la dona fue presentada recientemente por Doe Bakehouse en Inglaterra como complemento a su popular línea de donas con forma de pene. Porque, por supuesto, no puedes estar vendiendo donas con forma de pene, ¿verdad? ¿No sería eso discriminatorio? ¿No estás ignorando esa parte del mercado que prefiere comer donas con forma de parte de la anatomía femenina? Claramente, la panadería notó este problema y tomó medidas correctivas.

"Hace un año, comenzamos a crear donas de pene después de que recibimos solicitudes de despedidas de soltera", dijo la propietaria de la panadería, Evie Jackson, a YorkshireLive News . "Pero otro cliente se puso en contacto para preguntarnos si hacíamos un equivalente femenino, ya que querían celebrar la salida del armario de su hija".

Para que conste, mi esposa y yo nunca hemos comprado ningún producto con forma de pene o vulva para ninguno de nuestros hijos para celebrar ningún evento. Pero bueno, solo somos nosotros. No estoy juzgando. Pero al parecer, mucha gente lo hizo. Cuando se publicaron las promociones de la dona en las cuentas de redes sociales de la tienda , las fotos crearon revuelo. Algunos consideraron que la nuez de la vulva era "inapropiada" o "un poco exagerada". Pero otros pensaron que las donas eran "épicas" y "el regalo perfecto para el Día de San Valentín". La controversia incluso condujo a una aparición en televisión de Jackson.

De nuevo: el sexo vende, gente. Y, como todos sabemos, no existen las malas relaciones públicas. Gracias a la atención, la panadería de Jackson acumuló miles de "me gusta", y las donas, que son glaseadas de fresa con un encaje de fresa cubierto de chispas y con chocolate oculto, han atraído a una base de clientes completamente nueva, dice ella. Aparentemente, Vulva-Nut es particularmente popular entre las parteras, quienes posiblemente estén más familiarizadas con el diseño del producto.

Curiosamente, Jackson también notó que más personas estaban "horrorizadas" por su rosquilla de vulva que por su forma de pene. "¿Por qué solo anatomía masculina?" ella preguntó. "Es solo una parte del cuerpo".

Oh por favor. Mira, no conozco a la Sra. Jackson, pero está claro que no es tonta. Tanto tú como yo sabemos que ella sabía muy bien que habría cierto nivel de controversia con Vulva-Nut. ¿Pero a quién le importa? Ella ciertamente no lo hace. Está vendiendo este producto con clase y divirtiéndose, y mientras no se infrinjan las leyes, ¿por qué no llamar un poco la atención si puede ayudar a generar ingresos?

Entonces, en forma de vulva o de pene, ¿cuál prefieres? Espera... no me digas. Realmente no quiero saber.

