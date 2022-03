Los fundamentos de la protección de su propiedad intelectual, explicados

Tienes una gran idea, tal vez la próxima aplicación asesina. Lo lanza, y lo siguiente que sabe es que está envuelto en una batalla legal porque, para su sorpresa, un pequeño componente de su producto utiliza tecnología que ha sido patentada por otra persona antes que usted.

Este es un ejemplo de los muchos riesgos de no entender las protecciones de PI . Ya sea que esté protegiendo su propio producto o protegiendo a su empresa de infringir el de otra persona, debe tener en cuenta estas precauciones en la estrategia de cualquier producto o empresa desde el principio.

Aquí hay algunos tipos diferentes de protección IP y los diversos casos de uso para cada uno.

Marcas registradas

Las marcas comerciales protegen símbolos como palabras, frases, logotipos y otros identificadores visuales que representan una marca o producto. Esto también puede incluir sonidos, colores y diseños de edificios. Piense en cosas como el rugido del león de MGM, Barbie rosa y un restaurante Burger King. Las marcas comerciales se utilizan principalmente para garantizar la singularidad de la identidad de una marca, lo que genera confianza en el consumidor.

Relacionado: 4 formas de reducir significativamente el costo de obtener nuevas patentes y administrar la propiedad intelectual

patentes

Una patente protege una invención novedosa, incluido un proceso de diseño o un producto físico. Las patentes tienen un límite de tiempo, por lo general de 20 años. Crean monopolios para los titulares de patentes. Al crear un producto, proceso o diseño, es importante determinar si podría estar infringiendo una patente existente. De lo contrario, corre el riesgo de sufrir repercusiones legales, incluso por una infracción inadvertida. Se necesita un abogado para la búsqueda y creación de patentes.

derechos de autor

Un derecho de autor otorga al titular derechos exclusivos para distribuir, duplicar o recrear obras originales de autoría, que pueden incluir cosas como diseños visuales, software, diseños gráficos, contenido web y más. Sin embargo, a diferencia de otras protecciones de PI, un titular de derechos de autor no puede demandar con éxito a alguien que haya creado de forma independiente o inadvertida el mismo trabajo o uno muy similar.

Las plataformas de código abierto se basarían en la protección de los derechos de autor. En lo que respecta al software, la protección de los derechos de autor tiene limitaciones significativas, ya que los derechos de autor generalmente no están diseñados para proteger la funcionalidad del software u otras obras de autoría.

Relacionado: Lo que necesita saber sobre la búsqueda de protección de patentes en el extranjero

Secretos comerciales

Los secretos comerciales están destinados a proteger la tecnología y los procesos internos que aportan valor a su negocio, y que darían a otros una ventaja en detrimento suyo si tuvieran acceso a dichos recursos. A diferencia de una patente, los secretos comerciales no se registran. La protección generalmente se establece a través de obligaciones de no divulgación en los contratos (como NDA, contratos de trabajo y acuerdos de asociación). Los secretos comerciales pueden incluir maquinaria para la fabricación, datos, oportunidades de venta, código fuente y mucho más. Cualquier cosa puede ser potencialmente un secreto comercial si el propietario obtiene valor del secreto de la información.

¿Por qué algunos fundadores podrían descuidar las protecciones de propiedad intelectual?

Esto podría ser el resultado de una falta de conciencia de los riesgos de no establecer protecciones. Alternativamente, podría haber barreras de costos que impidan las protecciones. Las patentes, por ejemplo, no son baratas de registrar y no todo es patentable. Algunos fundadores no consideran los intangibles de lo que están construyendo. Es crucial garantizar la diferenciación de lo que hace su producto o servicio, cómo funciona y cómo se presenta. Esos diferenciadores pueden hacer o deshacer su negocio y deben protegerse.

Los fundadores deben dar un paso atrás y considerar qué elementos de su producto o empresa son susceptibles al impacto de ser infringidos o perpetrar una infracción externa. Si no lo hace, le puede costar mucho.

Relacionado: Cesiones de patentes en acuerdos laborales: un componente que a veces se pasa por alto, pero siempre es importante