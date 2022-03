5 hábitos que todo CEO debe evitar para ser un líder verdaderamente notable

Rara vez encontrará un CEO que lo tenga todo resuelto. Yo no; sin embargo, paso mucho tiempo reflexionando sobre lo que constituye un líder verdaderamente notable . ¿Qué rasgos encarna este tipo de líder y qué tipos de hábitos evita con éxito? Durante la última década y media, he aprendido mucho , algo que espero continuar sin importar mi edad o el puesto que ocupo. A través de las lecciones de la vida, descubrí algunos hábitos desafortunados que los directores ejecutivos pueden adoptar fácilmente si no tienen cuidado.

Aquí hay cinco patrones que debe evitar cuando está al mando de una empresa.

1. Establecer demasiadas prioridades estratégicas

Los directores ejecutivos tienden a ser ambiciosos . Para ser claros, esto suele ser algo bueno: un rasgo inquebrantable que impulsará su negocio hacia el éxito. Aunque, a veces, esto puede hacer que establezca demasiadas prioridades estratégicas, que pueden terminar trabajando en su contra en lugar de a su favor. Un exceso de prioridades puede enturbiar la visión general de una empresa (es decir, hacia dónde ve su negocio en el futuro), creando un giro innecesario para todos los miembros del equipo.

El número correcto de prioridades estratégicas puede variar según el tamaño y el sector de su empresa, así como los factores externos que afectan el panorama comercial en general. No hay necesariamente un número correcto de prioridades estratégicas sino un rango adecuado. El punto ideal para muchas empresas es de tres a cinco para un año determinado. Sea consciente de cómo estas prioridades funcionarán juntas; como director ejecutivo, es su trabajo conectar los puntos.

2. Intentar hacerlo todo por tu cuenta

Seleccionar grandes líderes es la piedra angular de ser un gran líder. Ninguna empresa puede escalar realmente sin el apoyo estratégico adecuado en varios puntos de contacto dentro de una organización. Como director ejecutivo de una empresa nacional con más de 5000 empleados, a menudo digo que dirijo a través de las personas. No es realista que una persona dirija eficazmente a una gran cantidad de personas, especialmente en el entorno de teletrabajo actual. Tratar de hacer esto sería un perjuicio no solo para usted, sino también para los empleados de los que es responsable.

Seleccionar a los líderes correctos puede ser complicado. Es una tarea que requiere una consideración cuidadosa y una curación cuidadosa. Los líderes que elija se convertirán en última instancia en socios de confianza y servirán como una extensión de su liderazgo, personificando la misión, la visión y los valores de la empresa.

3. Eliminar a los miembros del equipo que no están de acuerdo

Hay una diferencia fundamental entre los miembros del equipo que aportan perspectivas disidentes y los contrarios impulsados por el ego . El primero es un activo para su organización; esto último puede dañar la cultura de la empresa. Como director ejecutivo, es importante detectar la distinción. Los equipos de liderazgo ejecutivo son cada vez más vulnerables al pensamiento de grupo, especialmente si nadie está dispuesto a estar en desacuerdo.

El pensamiento crítico a menudo conduce a un discurso reflexivo. Por eso es importante rodearse de personas que hablen incluso cuando su perspectiva sea decididamente impopular. No se limite a emplear a estas personas sino a cultivarlas. Se necesita coraje y un cierto nivel de pasión para desafiar la sabiduría convencional. En última instancia, la diversidad de pensamiento es el catalizador del crecimiento y el progreso; es necesario para escalar el negocio.

4. Mantener malas contrataciones

Una mala contratación es un paso en falso costoso, que perjudica tanto al empleado en cuestión (que potencialmente podría prosperar en otro lugar) como a la organización en general. Como gerente joven, me encontré siendo leal a las contrataciones que sabía que no eran las más adecuadas. Como CEO, ahora lo sé mejor. Francamente, veo a mis colegas como una extensión de mi familia, lo que hace que un escenario como este sea desafiante. Para ser claros, ningún líder sincero quiere despedir a un empleado, pero muchas veces, tomar la decisión correcta requiere conversaciones difíciles. Es crucial entender que el empleo prolongado a menudo es perjudicial para el crecimiento personal del individuo; con toda probabilidad, él o ella no está encontrando el trabajo que valga la pena para empezar.

No duplique las malas llamadas de reclutamiento. Cuanto más tiempo permanezca el empleado dentro de su organización, peor será para todos. Por supuesto, antes de separarse de un empleado, se deben realizar los esfuerzos adecuados de incorporación, capacitación y remediación. Todos los nuevos empleados deben sentirse empoderados para sobresalir en su(s) rol(es). A fin de cuentas, una mala contratación es tanto un reflejo del empleado como de su organización y, por extensión, de usted como director general.

5. Centrarse en el pasado o en los competidores

Mirar a los competidores o las estrategias anteriores es una práctica común cuando se planifica el futuro. Sin embargo, puede sofocar inadvertidamente la innovación y la creatividad general en su organización. Como director general, es su responsabilidad inspirar el pensamiento crítico en todos los niveles de la empresa. Mirar constantemente a sus competidores o la historia de la empresa en busca de respuestas solo obstaculizará el progreso y el crecimiento.

Usar el pasado como punto de referencia es inteligente, pero usarlo como fuente de inspiración no lo es. Evaluar a los competidores es importante para trazar el panorama competitivo, pero no debe servir como modelo para su propia estrategia. Como líder, no desea que su empresa se mezcle; de hecho, quieres exactamente lo contrario: destacar.