La creencia central que impulsa mi carrera de recursos humanos

La cara de los recursos humanos está cambiando. Si su equipo de recursos humanos está escribiendo políticas para la policía, se quedarán atrás y serán reemplazados por personas con ideas innovadoras, convicciones emocionales y un alto grado de inteligencia emocional que pueden contribuir más merecidamente en la mesa.

Al comienzo de mi carrera, antes de ingresar a Recursos Humanos, a menudo me sentía incómodo con la forma en que se trataba a las personas . Iría a recursos humanos con la esperanza de comprender realmente un problema, pero en cambio recibiría respuestas evasivas que suenan corporativas. Siempre me iría insatisfecho y generalmente despedido con "Es lo que es". Recursos humanos nunca fue mi vocación, pero terminé sobresaliendo porque sabía que debía haber una mejor manera de hacerlo ya que, al final del día, veo a todos como importantes. En el centro de mi éxito está cómo valoro la justicia.

Así es como funciona en la práctica.

Las personas son personas

Ser justo significa tratar a todas las personas como seres humanos y dignos de respeto y amabilidad . Cuando ves a todos como seres humanos en primer lugar y como empleados, gerentes o clientes en segundo lugar, la paciencia y la comprensión surgen naturalmente y abren la conversación. En Recursos Humanos, apagamos muchos incendios, y puedo decirle por experiencia que cuando lidera con empatía, amabilidad y respeto, mitiga un montón de problemas en el futuro.

Los antecedentes y los logros merecen mérito, pero no permita que las nociones de jerarquía limiten sus percepciones de la capacidad de alguien para tener éxito. Todos los días, nos encontramos con muchas personas de otros países, y nunca se sabe si está hablando con alguien que, por ejemplo, era médico antes de venir a los EE. UU. Desde el repartidor de FedEx hasta el director general, todos somos humanos. y estamos todos juntos en esto.

Ser realistas

Sea real con todos por igual, como muy, muy real. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Levántate de la cama para seguir tu auténtico propósito y marcar la diferencia. Incorpore sus valores fundamentales a su función y a cada tarea que realice. Con autenticidad, atraes a personas que valoran lo que crees. Muestre su yo real a todos con la misma transparencia, y se sentirán seguros de quién es usted y querrán que tenga éxito.

Las personas pueden tener mucho miedo de acercarse a los niveles C, pero cuando eres real con todos, ven que incluso las personas en puestos superiores a ellos también son humanos. También se sentirán más cómodos formando relaciones. Si eres real con la gente como líder, ellos confiarán en tus intenciones y querrán contribuir de manera significativa. Trabajarán más duro, estarán más comprometidos y, en última instancia, impulsarán el negocio.

Construir puentes

Tratar a todos de manera justa puede cruzar divisiones. Como empresa global, incorporamos sesgos culturales a la forma en que formamos relaciones comerciales. Incorporamos la conciencia cultural para que todos entiendan cómo pueden diferir los estilos de comunicación. Todos pueden aprender y crecer, y cuando crea oportunidades para llevarlos allí, generalmente están inmensamente agradecidos y la inversión se paga sola.

Construir puentes permite que las personas se sientan seguras, incluso si no siempre puedes resolver sus problemas. Las personas que terminan en recursos humanos suelen estar allí como último recurso, y lo mejor que puede hacer por alguien que se siente varado con un problema es simplemente validar sus preocupaciones. Escuchar para entender, no solo para responder. Hágales saber que usted realmente quiere ayudar. Es posible que no tenga todas las respuestas, pero al menos puede generar confianza haciéndoles saber genuinamente que al menos lo intentará.

Empuja el sobre

Las reglas deben ser justas, así que no tenga miedo de cambiar aquellas en las que no cree. Tuve una educación inglesa muy estricta con muchos "sí señor, no señor" (¡e incluso reverencias!) Los maestros (no maestros) tenían reglas, por supuesto, pero siempre estaba tratando de chocar con ellas. “No corras escaleras arriba”, decían, y yo preguntaba: “¿Por qué?”. Nunca tuvieron una buena razón y, como resultado, sus reglas se sentían frágiles y dignas de romperse.

Como líder, esto significa que desarrollo reglas que tengan sentido y comuniquen claramente su propósito a todos. Quiero decir, si no tienen sentido para mí, ciertamente no los seguiré, y mucho menos trataré de hacerlos cumplir.

La imagen de la empresa es importante, pero gran parte de ella proviene de ser una empresa que trata a su gente de manera justa. Cuando los problemas desaparecen, o peor aún, cuando las personas se sienten engañadas haciéndoles creer que alguien se hará cargo de ellas, se sienten sin apoyo y pierden la confianza, lo que se reflejará en la forma en que se comprometen con su trabajo. Escuchar y tratar de ayudar a todos los miembros del equipo es un enfoque mucho más estratégico para impulsar un negocio.