3 trucos de gestión del tiempo para el crecimiento empresarial y más tiempo libre

La gestión del tiempo es algo en lo que, como emprendedores y empresarios, ponemos mucho énfasis. Todos queremos encontrar una manera de hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo para disfrutar de los frutos de nuestro trabajo.

Entonces, ¿por qué tantos de nosotros nos encontramos empantanados, trabajando todas las horas que Dios envía y perdiendo tanto tiempo en actividades infructuosas? Esto me lleva a mi primer principio de gestión del tiempo.

1. Alinea tu subconsciente

Cuando conscientemente nos proponemos hacer cambios importantes en nuestras vidas, nos encontramos con una resistencia significativa.

Entonces, cuando se trata de un deseo consciente de mejorar nuestra gestión del tiempo, trabajar de manera más eficiente y liberar nuestro tiempo, terminamos buscando más de qué preocuparnos, no menos. Esto se debe en parte a la resistencia de nuestro subconsciente, pero también se interponen nuestros sistemas de creencias.

El simple hecho es que muchos de nosotros simplemente no creemos que sea posible tener más tiempo libre y ampliar nuestro negocio. Así que recurrimos a lo que sí sabemos: más crecimiento significa más trabajo. Creemos que necesitamos encontrar más personas y procesos si queremos recuperar parte de nuestro tiempo. Pero permítanme compartir con ustedes una cita que todos haríamos bien en recordar:

“ Simple escalas, la complejidad falla. -Steve Jobs

Si agrega más elementos a su negocio, incluso para ahorrar mano de obra, agregará complejidad. De repente, lo que te llevó a ti y a una computadora portátil para lograrlo requiere dos miembros del personal y una nueva y costosa pieza de software. Y cuando eso no funcione, ¿quién terminará haciéndolo de todos modos y tendrá que arreglar dicho nuevo proceso?

“ La innovación consiste en decir 'no' a mil cosas. -Steve Jobs

Era un hombre inteligente como Steve Jobs, y tenía razón. Debe encontrar formas de eliminar tareas de su día, no agregarlas. Sin embargo, para hacer eso, primero debe alinear su mente subconsciente con la creencia de que eso se puede lograr.

Hay muchas maneras geniales de hacer esto. Sin embargo, comenzaría con prácticas para centrar y traer tu mente al momento presente. Esto tendrá el efecto de neutralizar su subconsciente y evitar que se detenga en cualquier agenda que tenga para usted hoy. Podrá mantener su toma de decisiones basada en el presente y no dejarse influir emocionalmente por un futuro imaginario o un pasado mal recordado.

A partir de ahí, necesita alimentar su mente con evidencia de que trabajar menos y ganar más realmente es posible para usted. Comience poco a poco y siga aumentando un paso de bebé a la vez. De esa manera, evitará abrumar a su subconsciente y el bloqueo resultante mientras genera un impulso constante hacia su objetivo.

2. Identifique las tareas que producen los mejores resultados

Esto probablemente parece obvio. Está bien, pero aquí está la cuestión: si es tan obvio, ¿por qué no lo hacemos? Realizar una auditoría de sus tareas diarias y clasificar su rendimiento de ganancias probablemente se sienta como más trabajo además de un calendario ya apretado.

Aquí es donde, tal vez, ayudaría encontrar consultoría externa. Pero de cualquier manera, necesita encontrar el tiempo o los recursos para dedicarse a esto. Sin embargo, te prometo que te liberará más de lo que crees sin afectar tus resultados.

Piense en la cantidad de tareas que realiza a diario, ya sea responder correos electrónicos, generar informes o recibir llamadas telefónicas. Te apuesto a que el estrés tiende a provenir de aquellas tareas que rinden menos pero cuestan más, ya sea en tiempo o dinero.

Como dicta el Principio de Pareto : el 80% de tu rendimiento proviene del 20% de tu trabajo. Todo el resto del ruido blanco es simplemente una pérdida de tiempo. Esto también se aplica a su base de clientes. Es probable que el 80 % de sus ingresos provengan del 20 % de sus clientes, y probablemente haya visto esto en acción muchas veces. Están esos clientes que te exprimen por todo lo que vales, mientras te exigen que te paguen lo mínimo posible.

Entonces, ¿cómo lidiar con ellos? ¡Sube tus precios! O te dejan, en cuyo caso: bien. O los arrastrará a ese 20% (ampliándolo así) en ese punto, no le importará si hablan por teléfono durante horas, ¡porque están pagando por ello!

Si puede convertir ese 20 % en un 40 %, tendrá una producción del 160 % por menos de la mitad del trabajo. De nada.

3. Crea influencia sobre ti mismo

Sabes tan bien como yo que el cambio nunca es fácil. Es por eso que no lo has logrado hasta ahora. A pesar de tus protestas e intenciones: has vuelto a caer en los mismos patrones. El cambio da miedo. Naturalmente crea bloqueos mentales que causan inacción. Es por eso que necesita apalancamiento para superarlos.

El problema es que, en este momento, a pesar de tener que azotarte hasta la muerte cada semana: todavía obtienes el 100% de la producción (al menos el 100% de tu máximo en este momento). Aunque podría estar trabajando un 60% menos, no es necesario. O eso crees.

No importa cuánto pueda intelectualizar, e incluso reconocer la realidad de que se dirige hacia el agotamiento, realmente no cree que sucederá. Todavía no te has quemado, ¿verdad?

Armado con esa dichosa (y deliberada) ignorancia, sigues pensando que trabajar media semana por el 160 % de tus ingresos actuales no es para ti. Eso es para esa gente rica que nació en el privilegio, o lo que sea. Sí, genial, excepto que un día tendrás que pagar el gaitero.

Nadie espera el agotamiento. No lo ven venir. ¡Pregúntale a cualquiera que tenga! Ignoran las señales de advertencia, pensando que tendrán mucho más aviso antes de que suceda. Y entonces una mañana; no pueden levantarse de la cama. O peor aún, se presenta en forma de un derrame cerebral o un ataque al corazón.

No esperes al agotamiento. Encuentre apalancamiento ahora, para asegurarse de tomar medidas en el presente. Esto podría ser hablando con aquellos que se han quemado o consultando con un terapeuta o médico. Haga que el horror de agotarse sea lo más real posible para usted, de modo que tenga que tomar medidas ahora para evitarlo.

La gestión del tiempo se trata de darte una vida.

Absolutamente puede liberar la mayor parte de su tiempo mientras continúa haciendo crecer su negocio. Solo tienes que hacer el trabajo de alinearte con esa intención, encontrar la palanca sobre ti mismo y luego tomar la acción. No esperes a quemarte. No sigas lamentándote por tareas, procesos, personas o prácticas que no te están sirviendo.

Recuerda que puedes elegir una vida más abundante, alegre y con propósito. Otros lo hacen. Solo necesita conectarse con las personas adecuadas y la energía interna para que esto suceda.

