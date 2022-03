TikTok limita la transmisión de videos y nuevos contenidos en Rusia

Desde que iniciaron los ataques a las diversas ciudades de Ucrania son muchas las empresas multinacionales que han tenido que detener o modificar sus operaciones en Rusia. TikTok, la efervescente red social china, se ha sumado ya a esta lista debido a las restricciones impuestas por Moscú para detener la difusión de noticias que consideran falsas. Una nueva ley anti "fake news" aprobada el viernes pasado por el parlamento ruso dicta que los periodistas podrían enfrenar hasta 15 años de prisión por difundir material noticioso que no esté alienado con la narrativa rusa. Esta ley pretende acallar a los medios y voces que critiquen la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania.

Por medio de su cuenta de Twitter, Tik Tok comunicó que la seguridad de sus empleados y usuarios sigue siendo su máxima prioridad y por lo tanto ha tomado la decisión de suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de su servicio de video hasta “determinar las implicaciones de seguridad que esta ley tiene”. La red social agregó que los usuarios en Rusia tampoco podrán ver videos compartidos desde otras partes del mundo, aunque sí podrán revisar contenido antiguo y utilizar el servicio de mensajería de la aplicación.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.