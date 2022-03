Desde hace tiempo y al igual que muchos otros países, el gobierno de Estados Unidos analiza la posibilidad de desarrollar una moneda digital. Pero algo ha cambiado : este miércoles el presidente Joe Biden anunciará la creación de un proyecto que busca crear un dólar digital. La orden ejecutiva que firmará el mandatario instruye a los miembros de su administración a priorizar el desarrollo de la moneda digital.

La decisión obedece, sin duda, al auge mundial de las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Ripple XRP.

El pasado mes de enero la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) dio a conocer una investigación en la que presentaba los beneficios de desarrollar una divisa digital, aunque en ese momento la FED “no tenía intención de proceder con la emisión de una moneda digital sin el apoyo del poder Ejecutivo y del Congreso”. En el documento titulado El dólar estadounidense en la era de la transformación digital (The US Dollar in the Age of Digital Transformation) se habla de lo que implica la introducción de la moneda digital y del modo en que impactaría al sistema financiero de Estados Unidos por los cambios en el manejo de la política monetaria.

El mismo documento menciona a la moneda digital como un complemento al dólar actual y nunca como un reemplazo.

¿QUÉ PAÍSES ESTUDIAN DESARROLLAR SU PROPIA DIVISIA DIGITAL?

El pasado mes de febrero, Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que más de 100 países cuentan con proyectos para analizar el desarrollo de sus propias monedas digitales. Y aunque no existe un marco regulatorio para este tipo de monedas, es evidente el interés que existe en el tema. Entre los países interesados en desarrollar su moneda se encuentran Brasil, Australia, Kenia, Francia, Portugal, Alemania, Finlandia e Islandia; los países que ya emitieron su moneda digital están las Bahamas y China que aceptó el yuan digital como medio de pagos durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.