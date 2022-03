Cómo sucedió el éxito de Nick Molnar, cofundador de Afterpay

Afterpay , un innovador de pagos minoristas a plazos y una de las empresas de tecnología financiera global de más rápido crecimiento, acaba de ser vendido a Square por $ 29 mil millones, lo que convierte a su cofundador, Nick Molnar, en el multimillonario hecho a sí mismo más joven de Australia.

Nick Molnar

Como joven emprendedor en serie, la visión de Molnar para Afterpay era crear una solución de pago global que brindara a los consumidores jóvenes una forma de pago más flexible y transparente. Como millennial, reconoció que su generación tiene aversión a las tarjetas de crédito aprendiendo de los problemas que surgieron de la crisis financiera de 2008. Lanzó Afterpay con Anthony Eisen en octubre de 2014 y cotizó la empresa en la Bolsa de Valores de Australia en 2016. La empresa se expandió a los EE. UU. en mayo de 2018 y poco después se expandió al Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y España.

Cuando le pregunté a Molnar si contemplaba ser emprendedor incluso a una edad temprana, dice que estaba arraigado en él desde el principio.

“[Mis padres] siempre fueron empresarios. Me enseñaron que no tenías que depender de un cheque de pago y que podías forjar tu propio camino. Desde muy joven, me rodearon las dificultades de ser emprendedor, pero también todos los beneficios que conlleva. [Mis padres] me inculcaron una enorme confianza en mí mismo”.

Antes de establecer Afterpay, Molnar lanzó el joyero en línea estadounidense, Ice.com, en Australia e hizo crecer con éxito el negocio para convertirse en el minorista de joyería y relojes solo en línea más grande de Australia. Anteriormente en su carrera, trabajó como analista de inversiones en el fondo de capital de riesgo MH Carnegie & Co., donde fue el principal responsable de las inversiones en etapa de crecimiento.

Cuando le pregunté a Molnar cómo surgió Afterpay, me explicó: “Estaba vendiendo joyas en línea. Así que tenía el comercio minorista en la sangre. Mientras crecía durante la crisis financiera de 2008 (cumplí 18 años en 2008), vi que la gente simplemente dejaba de gastar dinero en tarjetas de crédito y observé esta tendencia durante algunos años para ver si era, de hecho, una moda pasajera o iba a sostener. Y básicamente, [la tendencia] siguió creciendo a medida que los millennials ganaban más dinero. Gastaron más en [tarjetas] de débito porque esa era su preferencia, y eso se volvió cada vez más prominente”.

Molnar atribuye gran parte del éxito de la marca a su cofundador y codirector ejecutivo, Anthony Eisen, su antiguo vecino de al lado.

Cuando le pregunté cómo se conocieron, dice: “[Anthony] se acercó a mi papá un día cuando estaba sacando la basura. Y él dijo: 'No quiero entrometerme, pero veo la luz en el piso de arriba de tu casa todas las noches y luego, al día siguiente, tu hijo y tu esposa llevan muchas cajas a la oficina de correos. ¿Qué estás haciendo?' Así fue como conocí a mi cofundador de Afterpay”.

Rápidamente se desarrolló una discusión sobre un nuevo negocio, con Eisen inmediatamente impresionado con las ideas empresariales instintivas de Molnar en torno al cambio en los hábitos de gasto de los millennials. “Entendí que el modelo de tarjeta de crédito en el que si el 100% de la gente paga a tiempo, la industria no funciona. Los incentivos son defectuosos”, dice Molnar. “[Así que] volví a imaginar un nuevo sistema comenzando de nuevo sin un modelo comercial heredado que está tratando de preservar y construyendo una marca diferente, un modelo comercial y un resultado económico donde todos en la ecuación ganan”.

contratiempos de inicio

Común para la mayoría de los empresarios, Molnar enfrentó contratiempos en el primer año. El primer minorista de Afterpay lo eliminó de su plataforma después del lanzamiento porque pensó que no estaba funcionando. Pero en un par de cortos años, todo cambió. Molnar dice que cuando las Kardashians completaron el formulario de contacto, supo que las cosas habían cambiado para siempre.

“Cuando realmente crees que te estás acercando a una industria de una manera nueva, a veces eso toma tiempo para desarrollarse. Y ese es uno de los puntos de inflexión. Después de que ocurren esos hitos, ¿cómo capitalizas para acelerar tu crecimiento más allá de ese hito? ", dice." Es un juego de mentalidad completo cuando eres un empresario, [llegar] a la siguiente fase".

Molnar explica además el modelo de negocio en términos simplistas, diciendo: “Solo tome un ejemplo muy simple: una transacción de $100 si estoy comprando un par de zapatos de $100. En lugar de gastar $100, el consumidor paga cuatro pagos de $25 cada dos semanas. [Afterpay paga] al minorista al día siguiente, y luego asumimos todos los riesgos de impago para que el consumidor obtenga el producto por adelantado y luego recuperamos el dinero en las fechas de vencimiento en el futuro. El consumidor nos entrega una tarjeta de débito o crédito para realizar sus reembolsos automáticos en estas fechas de vencimiento”.

Aprendizajes empresariales

Tenía curiosidad por saber qué haría Molnar ahora si tuviera 23 o 24 años, comenzando en el mundo en el que vivimos actualmente. Capturó una tendencia tan pronto. ¿Hacia dónde estaría mirando ahora en términos de iniciar un negocio? Se mostró reticente a nombrar un área o industria en particular, pero dijo que su mayor arrepentimiento fue no haber escalado antes.

“Lo único que lamento es que no vi la oportunidad de escalar más rápido”, dice. “Se escucha mucho, particularmente con esta próxima generación, un ajetreo secundario. Pero muchos de estos ajetreos secundarios pueden ser negocios realmente buenos que pueden generar ingresos mucho más allá de conseguir un trabajo y, a veces, se trata de asumir ese riesgo. Cuando construyes un ajetreo secundario, siempre puedes convertirlo en un negocio”.

Afterpay está casi en la infancia de lo que podría lograr a nivel mundial. Claramente, Molnar tiene mucho de qué enorgullecerse, pero le pedí que destacara de qué está más orgulloso.

“Probablemente soy el más orgulloso de que una empresa nacida en Australia pueda demostrarle al mundo la capacidad de Australia. Tradicionalmente, las empresas australianas no se globalizaban. Estoy sentado aquí en Los Ángeles y mi vida ha cambiado de manera demostrable a donde estaba hace tres o cinco años, pero estoy muy orgulloso de la capacidad de Australia para demostrar su valía al mundo”.

