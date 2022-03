El mensaje de Elon Musk es breve, pero contundente: “Por medio del presente desafío a Vladimir Putin (escrito en alfabeto cirílico) a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania (también en alfabeto cirílico)”. Luego, en otro tuit en que copió a la cuenta oficial del Kremlin, agregó: “¿Aceptas el enfrentamiento?”. La preocupación del dueño de Tesla y SpaceX es tal, que además de hablar de la presión inflacionaria que atraviesan sus empresas, está dispuesto a luchar contra el mandatario ruso para terminar con la guerra.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна