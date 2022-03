Las empresas de salud y nutrición propiedad de negros de Angela Yee, coanfitriona del 'Breakfast Club', brindan apoyo a la comunidad

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, tuve el privilegio de entrevistar a una fundadora negra que tiene un pie en el mundo de los negocios y otro en la radio. Angela Yee es más conocida como coanfitriona del festival de entrevistas de FM sindicado a nivel nacional The Breakfast Club , pero no muchos se dan cuenta de que también es una mujer de negocios inteligente que opera tres empresas físicas que se centran en la nutrición, la educación y la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). la cafetería de Yee, Coffee Uplifts People ; tienda de jugos, beber jugo fresco ; y el negocio de cuidado del cabello, Private Label , todos operan principalmente con personal negro empleado de sus comunidades locales.

Matthew Brown

Aquí hay extractos de nuestra conversación reciente sobre cómo esta empresaria/estrella de los medios maneja sus marcas con DEI en mente.

¿Qué es algo que la gente no sabe sobre ti que da forma a cómo te presentas en el mundo?

Siempre he querido ser escritor. He estado trabajando en escribir proyectos entre mis esfuerzos comerciales durante años. Cuando era joven, solía escribir historias de ficción. Yo era el niño que, cuando mis padres me hacían enojar o me decían que no, escribía una historia ficticia sobre que ellos no eran mis verdaderos padres. Me encanta las películas de terror; es mi genero favorito. Siento que algún día los libros de terror pueden ser un tema en mi trabajo. Escribir es como canalizo mi energía.

Relacionado: Cómo la marca de papelería propiedad de una mujer negra de Jasmin Foster está llevando a DEI a Target

¿El emprendimiento te encontró o te propusiste ser dueño de un negocio?

Creo que el espíritu empresarial estaba en mí, pero no tenía un nombre para ello. Desde mi primer trabajo como asistente para Wu-Tang Clan, tuve muchos proyectos paralelos. Siempre fui la reina de los ajetreos secundarios. Un ajetreo lateral era escribir biografías para artistas. Cobrarle a alguien $ 500 para escribir una biografía era mucho dinero para mí en ese entonces. Fue una experiencia genial porque pude entrevistar a artistas y escribir un artículo de una página sobre quiénes eran. Esto fue un preludio de lo que hago ahora. Uno de mis trabajos estaba trabajando en una pequeña empresa de marketing. Trabajaba los siete días de la semana, escribiendo propuestas de marketing, asegurando clientes, etc. Entonces, un día, mi jefe me gritó y me sorprendió porque nunca antes me había pasado. Me sentí tan faltado al respeto que recogí mi computadora portátil y nunca regresé. Ese trabajo inició mi viaje empresarial, porque poco después de irme, comencé a trabajar como freelance. Muchos de los clientes que tenía la empresa querían seguir trabajando conmigo. Una vez que me fui, la gente me llamaba y me pedía que me contratara directamente. Terminé ganando más dinero como freelance que cuando trabajaba en una empresa a tiempo completo. Estaba cobrando a los clientes tarifas mensuales sin tener que estar en una oficina todos los días. Me inspiró saber que tenía suficiente valor para trabajar por mi cuenta.

¿Cómo pueden otros empresarios usar la escritura para avanzar en sus carreras?

La escritura es una de las habilidades más importantes que puedes tener, sin importar lo que hagas, especialmente si trabajas en marketing, publicidad o en la radio como yo. La capacidad de escribir una propuesta o presentación o enviar un correo electrónico para reunirse con alguien realmente puede hacer o deshacer a los empresarios. He recibido correos electrónicos de personas que querían trabajar conmigo pero escribieron mal mi nombre o usaron una gramática incorrecta. Yo no tomaría esas consultas en serio. Pero, si puedes escribir algo convincente que esté bien pensado, eso es algo que consideraría.

¿Ser una mujer fundadora de color ha afectado la forma en que navega en el mundo de los negocios?

Absolutamente. Ha sido difícil porque todavía lucho con el síndrome del impostor. A veces siento que no soy lo suficientemente inteligente o que no pertenezco a cierta habitación. Comenzando en la radio, me veían como un compinche. Afortunadamente, me dieron la oportunidad de tener mi propio programa, pero durante mucho tiempo me consideraron asistente. Me rebelé contra esa idea porque tenía mucho que demostrar. En la mayoría de los trabajos en los que he trabajado, yo era la única mujer. Cuando estamos en vivo en The Breakfast Club , sigo siendo la única mujer en la sala. Hago la mayor parte del trabajo porque tengo que probarme a mí mismo. Si yo fuera un hombre, no creo que sería de la misma manera. Siento que tengo que estar más preparado que nadie, pero todavía no recibo el mismo respeto. Hago todo este trabajo solo para ser considerado igual.

Crédito de la imagen: Cortesía de CUP Coffee

¿Cuál ha sido su mayor lucha y triunfo como fundadora de una mujer de color?

La gente piensa que solo estás allí para llenar una cuota, por lo que es posible que no te tomen en serio. Eso me pasó incluso cuando solicité ingreso a la universidad. Un hombre que no fue aceptado me dijo: “Solo estás ahí porque eres una mujer negra”. Di un paso atrás y dije: "Bueno, en realidad, mis puntajes en el SAT fueron más altos que los tuyos". Estaba molesto porque no fue aceptado, pero realmente creía que me admitieron por mi raza y género. Al principio de mi carrera, también había personas que me miraban y decían: "¿Con quién se acostó ella para conseguir ese trabajo? ?” Por otro lado, algunos de mis triunfos han sido el apoyo de mi hermandad. Existe la idea errónea de que las mujeres negras no se apoyan entre sí. Definitivamente no es cierto. Mis mayores apoyos han sido mujeres que se han acercado para ayudarme, colaborar. y levántame. De todos los que me han ayudado y apoyado, han sido mujeres negras. No hay nadie más que prefiera ser que una mujer negra.

¿Qué consejo le daría a otras mujeres negras que quieren iniciar un negocio?

No tengas miedo de pedir ayuda. A veces, las mujeres negras no queremos pedir ayuda porque pensamos que es débil. A decir verdad, la gente quiere ayudarnos, y ayudarnos también puede beneficiarlos. Cuando la gente quiera que los guíe, haré que trabajen para mí y les pagaré por ello. Si quieres que alguien te guíe, investiga sobre ellos y trae algo a la mesa. Eso es más valioso para mí. También diría que escriba sus ideas. Cada vez que tengo una gran idea, la olvido en una hora. Creo que escribir las cosas te ayuda a recordarlas y manifestarlas. Además, aprenda cómo presentar su negocio y armar una plataforma. Me encanta ver Shark Tank y estudiar el tono de los demás. Entonces, cuando es mi momento de lanzar, puedo hacerlo de manera efectiva.

Eres un gran partidario de las empresas propiedad de negros y te esfuerzas por emplear trabajadores negros. ¿Por qué es tan importante para ti?

La representación es importante. Soy consciente de mi presencia en el barrio. Todavía vivo en Brooklyn y mis negocios también están aquí. La gente me ve, camino todo el tiempo y soy accesible. Cuando los niños pueden ingresar a su negocio y ver a alguien como yo como el dueño del negocio, los inspira. Les digo a mis empleados: no quiero que trabajen aquí para siempre. Quiero que piense en las cosas que puede hacer para mejorar el negocio y me diga qué podemos implementar. Les digo que si quieren más responsabilidades, se las doy. Quiero que eventualmente sean dueños de sus propios negocios. Para la cafetería que tengo, el objetivo es convertirla en una franquicia. Me encantaría ayudar a mis empleados a abrir su propia franquicia. Ser un negocio propiedad de negros no es una competencia. Visito otras cafeterías y bares de jugos propiedad de negros, tomo fotos y las comparto en las redes sociales. Hay espacio para que todos tengamos éxito.

¿De qué otra manera sirve a los de la comunidad circundante?

Los negocios que tengo en Brooklyn tienen que ver con la salud y la nutrición. Antes de la pandemia, mi bar de jugos tenía muchos eventos en persona. Cuando abrí por primera vez, imaginé que sería un espacio orientado a la comunidad donde la gente se reuniría. Teníamos reuniones semanales y clubes de lectura con una biblioteca completa. La gente viene y se lleva los libros, pero no me importa. Apoyo la lectura y la literatura, e incluso trabajo con la Biblioteca Pública de Nueva York. Esa soy yo: lectura y bienestar. Desde mi cafetería hasta mi bar de jugos, enfatizo los beneficios para la salud del café y el jugo recién exprimido. Mi barra de jugos es un trabajo de amor. Es un lugar donde se puede ver la diferencia en la vida de las personas. Durante la pandemia, vi la gran diferencia que supuso para alguien traer a un familiar enfermo a mi bar de jugos.

¿Cómo se complementan sus roles como locutor de radio y propietario de un negocio?

Si escuchas The Breakfast Club , yo soy el que siempre llega a tiempo. Me pongo a trabajar antes que los demás y hago toda la investigación. Esa disciplina me ayuda en todas las facetas de la vida. No me gusta sentirme apurado o llegar tarde. Llegar tarde es muy irrespetuoso con nuestros oyentes, con quien sea que me reúna y con el tiempo de otras personas. A pesar de que hago una gran cantidad de investigación que consume mucho tiempo, es bueno para mí porque me hace completo. Ya sea sobre salud y cultura o finanzas y NFT, me sirve en el gran esquema de las cosas. Conozco a muchas personas que dicen que no saben mucho sobre diferentes temas. Es genial para mí tener algunos conocimientos sobre una variedad de temas. El conocimiento es muy importante porque cuando entro en diferentes espacios y siento el síndrome del impostor, al menos siento que sé algo. Para mí es importante estar cerca de diferentes tipos de personas y saber qué está pasando en el mundo. El conocimiento me da una ventaja sobre otras personas.

Relacionado: Es el Mes de la Historia Negra. Aquí le mostramos cómo mostrarle a los empleados negros que se preocupa.

Nika: ¿Hay algo más que quieras que sepamos?

Finalmente comencé mi propia organización sin fines de lucro llamada Well Read, que trata sobre el bienestar y la alfabetización. A medida que tenga más éxito, es importante que retribuya. Incluso si no puede retribuir financieramente, las palabras amables y compartir sobre otros negocios en las redes sociales significan mucho. Cada pequeña cosa cuenta. Ayude a sus amigos y familiares con consejos, aliento y apoyo.