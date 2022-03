Cómo obtener más valor de su mejor contenido

El contenido es la piedra angular de la mayoría de las estrategias modernas de marketing digital . Para algunos, es una forma directa de crear una audiencia y mejorar la reputación de la marca. Para otros, es una herramienta para mejorar la clasificación en los motores de búsqueda y la visibilidad orgánica.

Independientemente de cómo elija usar el contenido, hay dos ingredientes fundamentales para su éxito. Primero, debe estudiar qué piezas de contenido son más efectivas y luego usar sus conclusiones para mejorar su enfoque. En segundo lugar, debe encontrar una manera de obtener aún más valor de su mejor contenido: el contenido que ya está ganando popularidad entre su público objetivo .

¿Cómo haces esto exactamente?

El panorama

Hay muchas maneras de definir el éxito del contenido, como alcanzar un cierto umbral de comentarios o compartir u obtener buenas críticas y comentarios de los lectores. Pase lo que pase, su "mejor" contenido debe ser el contenido con más probabilidades de obtener resultados positivos, como un mayor tráfico orgánico o conversiones en el sitio.

Una vez que haya decidido qué piezas de contenido representan su mejor trabajo, tiene algunas opciones principales para obtener más valor de él:

Transformar. Una opción es transformar su contenido, como traducirlo a un medio diferente o volver a publicar ciertas secciones en nuevos contextos.

Sindicar y promover. Otra opción es impulsar el contenido más allá, sindicarlo, publicitarlo y promocionarlo a nuevas audiencias.

Haz que trabaje más duro. También puede actualizar el contenido o cambiar la forma en que lo usa para que tenga una mayor probabilidad de generar los resultados que desea.

Ahora echemos un vistazo a algunas de las tácticas prácticas que puede usar para aprovechar estos enfoques.

Deconstrucción o reconstrucción

Considere deconstruir una publicación masiva que haya escrito o combinar varias publicaciones pequeñas que haya escrito. La deconstrucción y la reconstrucción no toman mucho tiempo, pero pueden ayudarlo a generar piezas de contenido completamente diferentes. Por ejemplo, si ha escrito un libro, puede dividir cada capítulo en su propia publicación de blog. Por el contrario, puede tomar una serie de publicaciones de blog y editarlas juntas para obtener una pieza final más cohesiva y completa.

Escribir para un nuevo público objetivo

¿Su negocio solo atiende a un público objetivo específico? ¿O tiene varios segmentos de mercado a los que llegar ? Si tiene múltiples segmentos de mercado, considere reescribir o reformular el artículo para servir mejor a un nicho diferente. Por ejemplo, podría dirigirse a alguien en una etapa diferente del ciclo de compra, o alguien de mayor o menor edad.

Actualizando y revisando

Tampoco es una mala idea actualizar o revisar su trabajo, especialmente si cubre un tema que ha cambiado recientemente o si su información ya no está actualizada.

Nueva información. La opción más sencilla es proporcionar nueva información cuando sea pertinente. Esto podría significar actualizar los números a los que hizo referencia con las estadísticas más recientes o proporcionar una nueva opinión o una nueva conclusión a la que haya llegado.

Nuevos medios. También puede transformar el contenido haciéndolo apropiado para un nuevo medio. Si es un documento técnico, conviértalo en un podcast. Si se trata de una publicación de blog, conviértala en un video. Llegarás a nuevas audiencias con el mismo contenido y sin mucho esfuerzo extra.

Análisis retrospectivo. Revisa las declaraciones que has hecho y las conclusiones que has sacado con una perspectiva actualizada. ¿Tenías razón en las predicciones que hiciste? ¿Por qué o por qué no?

Promoción y sindicación

La promoción y la sindicación también presentan frutos al alcance de la mano para maximizar el valor de su contenido.

Nuevos canales. ¿Cuánto de su público objetivo está sin explotar? Puede llegar a muchas más personas invirtiendo en nuevos canales de promoción, como nuevas plataformas de redes sociales o nuevos editores.

Recirculación. El hecho de que ya hayas promocionado una pieza no significa que tengas prohibido promocionarla en el futuro. Vuelva a publicar su mejor trabajo en un horario establecido para mantenerlo actualizado y presentarlo continuamente a nuevas personas.

Publicidad. También puede aprovechar nuevas formas de publicidad o simplemente aumentar su presupuesto publicitario. Si bien esta puede ser una opción costosa, también es extremadamente confiable para generar nuevo interés.

Valor agregado

¿Cómo agrega valor a su contenido existente?

Presentaciones. No dejes que tus lectores consuman pasivamente tu contenido; presentárselo activamente. Los seminarios, webinars y talleres son excelentes formas de obtener más valor de cualquier pieza individual. Incluso puede cobrar por estas experiencias interactivas y configurar una línea de ingresos separada.

Cuadernos de trabajo y planes de estudios. También puede hacer que su contenido sea más atractivo y rentable al convertirlo en libros de trabajo o planes de estudio, siempre y cuando eduque a sus lectores sobre un tema en particular.

Contenido premium. Haga que su contenido sea más atractivo agregando un título diseñado profesionalmente y empaquetándolo para que luzca más prestigioso. Puede ofrecer este contenido premium a sus lectores a cambio de su información personal, o incluso venderlo por unos cuantos dólares extra por descarga. Si su contenido ya está funcionando bien mientras es gratuito, casi puede garantizar al menos algunos ingresos directamente.

Además, comprender mejor su "mejor" contenido lo ayuda a identificar los temas, estilos y ángulos que mejor resuenan con su público objetivo. Cuantas más piezas identifiques y analices, mejor podrás generar nuevas ideas en el futuro. Mientras esté dispuesto a seguir invirtiendo, experimentando y creciendo, prácticamente no hay límite para lo que puede lograr con su contenido.