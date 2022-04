Esto es lo que los creadores de contenido y los emprendedores deben saber sobre Web3

Las economías creadoras y las NFT son grandes desbloqueadores de potencial humano. No importa si algunos activos están en una burbuja a corto plazo o no; estamos en un camino inexorable hacia los individuos sobre las instituciones.

A medida que más y más personas obtienen control sobre su propio bienestar económico y el potencial para generar riqueza, estamos al borde de una explosión creativa. Las personas podrán desarrollar y escalar iniciativas y negocios cada vez más complicados con la ayuda de poderosos instrumentos técnicos y financieros. Dentro de las próximas dos décadas, veremos numerosas empresas que cotizan en bolsa con un solo empleado de tiempo completo, el fundador, obteniendo miles de millones de dólares en ganancias.

Aquellos que lo hacen solos o dejan que el mercado determine el valor de sus habilidades están comenzando a ganarse la vida excelentemente como parte de la economía creadora. Cada vez es más fácil para las personas ganarse la vida haciendo lo que saben hacer debido a la globalización del mercado del talento.

Las iteraciones web anteriores se fusionan para obtener más oportunidades

Web1 tenía que ver con protocolos abiertos descentralizados y gobernados por la comunidad. Los usuarios y desarrolladores de la red generaron mucho valor. La era Web2 se trataba de servicios centralizados administrados por empresas. Un pequeño número de corporaciones, como Google, Apple , Amazon y Facebook, obtuvieron la mayor parte de los beneficios de los datos y el contenido de los usuarios. A medida que ingresamos a la era Web3, la filosofía descentralizada y gobernada por la comunidad de Web1 se fusiona con las capacidades mejoradas y modernas de Web2 para crear un nuevo paradigma para Internet. Web3 es un Internet basado en tokens que es controlado y construido por sus usuarios.

El ciclo de vida de una plataforma centralizada es predecible. Primero, hace todo lo posible para atraer usuarios y complementos de terceros como desarrolladores, productores y empresas. Esto es necesario para aumentar el poder de su influencia colectiva. El control de una plataforma sobre los usuarios y terceros se expande constantemente a medida que aumenta la curva S de adopción. Las relaciones de la curva S evolucionan de una suma positiva a una negativa y, para seguir expandiéndose, la plataforma debe obtener datos de sus clientes y competir con (antiguos) socios por esos datos.

Existe una sensación de cebo y cambio para terceros a medida que se produce el paso de la colaboración a la competencia. Los empresarios, desarrolladores e inversores que han triunfado en el negocio saben que no deben confiar en plataformas centralizadas para su trabajo. Así, las nuevas ideas han sido reprimidas. La descentralización de la propiedad y el control es un sello distintivo de la Web3 . Los tokens no fungibles (NFT) permiten a los usuarios y desarrolladores poseer bits de servicios de Internet. La capacidad de poseer una parte de Internet se otorga a los usuarios mediante el uso de tokens.

Relacionado: NFT: la nueva base de la economía virtual

Los usuarios pueden poseer una parte de Internet

Es posible poseer cualquier cosa que se le ocurra en forma de NFT, desde arte hasta código, música, artículos de juego y tarjetas de acceso. Los NFT se construyen sobre cadenas de bloques, una computadora global descentralizada que es propiedad y está operada por sus usuarios. Todo el mundo tiene la capacidad de usar cadenas de bloques, pero ninguna persona posee o controla únicamente la cadena de bloques; esta distribuido

Podemos usar Ethereum como ejemplo. Ether (ETH) es la moneda del sistema, que se utiliza para recompensar las máquinas reales que lo alimentan. La moneda nativa del sistema, como las compras de NFT , es ETH. Las fichas fungibles y las fichas no fungibles se pueden obtener de varias formas. Si no desea pagar por ellos, hay formas de ganarlos, como realizar tareas en sitios independientes. Los primeros usuarios de los tokens de gobernanza de Uniswap recibieron un airdrop del 15 %. En Web3, las subvenciones comunitarias como esta son cada vez más frecuentes como método para generar buena voluntad y fomentar la adopción de estas nuevas tecnologías.

Los tokens también se pueden ganar a través de esfuerzos creativos y empresariales. Se estima que las personas ganan alrededor de $ 100 millones en ETH todos los días vendiendo NFT. Hay un objetivo compartido por el que deben trabajar los participantes de la red, que es aumentar el tamaño de la red y el valor del token. Otros criptoparticipantes están buscando finanzas descentralizadas ( DeFi ), para obtener ingresos pasivos apostando sus criptomonedas y obteniendo recompensas basadas en bloquear sus monedas en protocolos como la minería de liquidez y la agricultura criptográfica.

Por ejemplo, Marco Di Maggio , profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y asesor de Sperax, señala cómo las monedas estables en DeFi pueden ser algorítmicas y generar rendimiento de manera segura. "El protocolo Sperax permite exactamente esa dinámica... permite un punto de partida en el que la mayor parte del 95 por ciento está garantizado y luego, a medida que sube la escala, terminará siendo cada vez más algorítmico con el tiempo". Continúa explicando cómo los usuarios de criptomonedas pueden usar Sperax como una oportunidad de arbitraje para mantener la moneda estable en un nivel justo Estos son conceptos poderosos que los usuarios de criptomonedas utilizan todos los días, todo gracias a Web3.

Las redes centralizadas tienen un defecto fundamental: el valor se concentra en manos de una sola corporación, lo que genera conflictos con sus propios clientes y socios. En ausencia de Web3, los consumidores y desarrolladores se vieron obligados a hacer un intercambio entre las capacidades restringidas de Web1 y el paradigma central corporativo de Web2.

Relacionado: Los usuarios necesitan un algoritmo de búsqueda estricto, imparcial y sin Dios

Avanzando hacia más valor

Es posible combinar las mejores características de períodos anteriores con Web3. Este movimiento apenas está comenzando, por lo que ahora es un excelente momento para comprometerse con él. Debido a que estas tecnologías radicales reemplazan los protocolos Web1 y Web2, los eventos en nuestra vida cotidiana están cambiando. Las reuniones y los gastos administrativos se volverán cada vez más visibles e innecesarios a medida que este software se vuelva más fluido. Cuando los humanos interactúan entre sí para desarrollar algo fuera del marco habitual de una corporación, la cadena de bloques abre nuevas opciones para reducir los costos de transacción.

No existe una bala mágica para los males de Internet, y las redes descentralizadas no existen. Pero proporcionan una excelente alternativa. Como otro ejemplo, eche un vistazo a la gobernanza de la red. Muchas elecciones cruciales de gobernanza ahora las toman grupos anónimos de miembros en línea que comparten la misma visión, incluida la forma en que se clasifica y filtra el material, qué usuarios se promocionan y cuáles se prohíben. Cuando se trata de la gobernanza de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estas decisiones las decide la comunidad a través de procesos abiertos y transparentes. Las democracias no son impecables, como hemos visto en el mundo real, pero son mucho mejores que las alternativas.

Relacionado: Compañía sin CEO, empleados o misión puede recaudar $ 200 millones

Cuando se trata de crear servicios en línea, muchas personas han olvidado que existe una alternativa a las plataformas centralizadas. Los desarrolladores, productores y empresas de terceros se benefician de las organizaciones autónomas descentralizadas ( DAO ) porque permiten la creación de redes de propiedad comunitaria. En los primeros días de Internet, vimos los beneficios de los sistemas descentralizados. Quizás lo volvamos a ver en el futuro.