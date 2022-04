4 formas de animar a los empleados a volver a la oficina

Cuando el mundo cerró en la primavera de 2020, casi todas las empresas de cuello blanco hicieron la transición al trabajo remoto. Fue un éxodo masivo para trabajar desde casa. Y aunque muchas empresas prosperaron durante esta transición, a otras les resultó más difícil de lo que pensaban. La parte complicada es que la mayoría de los empleados se han enamorado de la flexibilidad del trabajo remoto. Intentar que regresen a la oficina puede resultar complicado.

Los beneficios de estar en la oficina

Desde la perspectiva del propietario, existen beneficios asociados con los arreglos de trabajo remoto y los arreglos tradicionales basados en la oficina. Las ventajas de emplear trabajadores remotos se han explorado bastante extensamente en este punto. No hay necesidad de pasar mucho tiempo repasando esas ideas. Pero en algún lugar en medio de todo el ruido, es como si muchas empresas hubieran olvidado por completo el valor de tener empleados físicamente en la misma oficina. Esto incluye beneficios como:

Colaboración más fácil: la comunicación es mucho más fácil cuando puede caminar por el pasillo y asomar la cabeza en la oficina de alguien en lugar de enviar un correo electrónico y esperar varias horas por una respuesta.

Cultura más sólida: como sabe, los empleados de hoy tienen que ver con la cultura. Quieren trabajar para organizaciones que se preocupan por algo más que el resultado final. Quieren sentir que son parte de algo saludable y significativo. Es mucho más fácil crear este tipo de atmósfera en una oficina física.

Entorno enfocado: cuando los empleados trabajan desde casa, están expuestos a muchas distracciones. Desde perros que ladran y niños pequeños que gritan hasta la PlayStation en la sala de estar y la cama calentita al final del pasillo. Conseguir largos períodos de trabajo ininterrumpido es raro. En la oficina, puede diseñar intencionalmente un entorno más enfocado que debería conducir a una mayor productividad.

Separación vida-trabajo: Todos quieren hablar sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida y todas las formas en que trabajar desde casa lo hace posible. Sin embargo, cuando un empleado trabaja desde casa, casi no hay separación entre el trabajo y la vida personal (lo que conduce al agotamiento). Al lograr que los empleados regresen a la oficina, crea una división saludable que, en última instancia, los hará más felices.

Para ser honesto, estos beneficios solo rascan la superficie . La realidad es que, si bien el trabajo remoto tiene sus ventajas de reducción de costos, tener a su equipo en la misma oficina física también tiene sus ventajas. Depende de usted averiguar qué arreglo funciona mejor para su negocio.

Cuatro formas de hacer que volver a la oficina sea más fácil

Puede que tengas claro que la vuelta a la oficina es lo mejor para tu negocio. Pero, ¿cómo convences a las personas que se han enamorado de la flexibilidad y la comodidad de trabajar desde casa para que se vistan y regresen a la oficina todos los días?

Aquí hay varias sugerencias:

1. Optimizar para la comodidad

La gente no quiere vestirse con un traje o que se le exija usar ropa profesional todos los días de la semana. Sus empleados se han acostumbrado a usar camisetas y jeans en casa. No tienes que abrazar ese nivel de informalidad. Pero piense en formas de relajar su código de vestimenta para que las personas no se sientan tan rígidas.

2. Relájese programando

También debe relajar un poco su programación. Si bien es posible que haya operado con el horario tradicional de nueve a cinco en el pasado, este es un buen momento para implementar un arreglo de programación flexible que permita a las personas elegir sus propios horarios (dentro de lo razonable). Algunas personas preferirían llegar temprano y salir temprano. Otros prefieren dormir hasta tarde y trabajar hasta tarde. Si eres flexible con los horarios, la gente será mucho más feliz.

3. Ofrecer un modelo híbrido

En lugar de dejar el trabajo remoto de golpe, haga la transición a un modelo híbrido. Las personas pueden comenzar a trabajar en la oficina tres días a la semana y de forma remota los otros dos (o cualquier arreglo que sea mejor para su negocio). Esto le permite disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

4. Concéntrate en las conexiones personales

La capacidad de forjar conexiones personales con compañeros de trabajo es uno de los aspectos más atractivos de trabajar en una oficina física. Asegúrese de crear un entorno propicio para las relaciones interpersonales saludables. Las personas estarán mucho más felices de venir a la oficina cuando sientan que tienen conexiones profundas con sus compañeros de trabajo. Puede hacerlo a través de la vinculación del equipo, comidas preparadas y otras actividades.

Configure su negocio para el éxito

En retrospectiva, la migración del trabajo desde el hogar fue una transición inevitable. Simplemente se aceleró en un período de tiempo concentrado con circunstancias que nadie podría haber previsto. Y aunque sus empleados se han enamorado del trabajo remoto, esta es, en última instancia, su decisión. Al hacer que sea más tentador regresar a la oficina, puede aumentar las tasas de retención y causar menos alboroto. ¡Buena suerte!

