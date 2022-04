Mark Zuckerberg confiesa que sus empleados se refieren a él como el Ojo de Sauron

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Es el ojo que todo lo ve. Encima de la torre Barad-dûr en la Tierra Media, es lo único que quedó de Sauron cuando Isildur cortó el Anillo Único de la mano del Señor Oscuro. La metáfora del mal que lo observa todo, un enorme ojo llameante y amenazador: el Ojo de Sauron.

Ese es el apodo de Mark Zuckerberg entre los empleados de Meta.

En una entrevista concedida al escritor y podcaster Tim Ferriss, Zuckerberg confesó que la gente que trabaja con él le ha dicho que tiene una cantidad de energía inagotable que incluso puede llegar a ser peligrosa: “Creo que administrar la energía es algo interesante... algunas de las personas con las que trabajo en la empresa -creo que lo dicen con cariño- a veces se refieren a mí como el Ojo de Sauron. Básicamente me dicen: ‘tienes una cantidad interminable de energía para ir a trabajar en algo y si la apuntas a un equipo determinado, simplemente lo quemarás’”.

El creador de Facebook le explica a Ferriss que para evitar esa fuerza destructora trata de “difuminar” su energía para no concentrarse en una sola tarea, pues esto puede resultar desgastante para el equipo.

En la entrevista Zuckerberg habla de la razón de ser de esa intensidad y sobre el involucramiento con su equipo de trabajo: “Creo que el compromiso que obtienes al tener un circuito de retroalimentación inmediato (en torno a algo que estás trabajando o pensando) es mucho mejor que ir y programar una reunión tres semanas más tarde cuando tal vez el tema seguirá siendo importante, pero no tanto como lo que está pasando en ese momento. Creo que lograr ese equilibrio también es importante para sostener a la organización.”

A lo largo de los años, Mark Zuckerberg, quien fundó Facebook en febrero de 2004 cuando tenía tan solo 19 años, ha sido criticado por su estilo de gestión y por la imagen que proyecta. Durante la entrevista con Ferriss también habló sobre el liderazgo y lo que ha aprendido en el camino: “El buen liderazgo es intentar que la gente se entusiasme con el lugar al que se dirige. Obviamente, no puedes ignorar el corto plazo; hay mucho que hacer allí... Una de las cosas que he aprendido durante los últimos 18 años es que sentir que no me entendían se siente mal. Hay un impulso humano normal, que es querer ser entendido. Creo que es por eso que las personas quieren expresarse y por eso la comunicación es tan importante: las personas en algún nivel tienen este deseo intrínseco de ser comprendidas, de pertenecer y de sentir que pertenecen con las personas que las rodean”.

