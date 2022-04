5 formas de proteger su salud mental

La vida de un emprendedor es exigente en todos los sentidos imaginables. No faltan desafíos, entre reunir capital, ingresos inconsistentes, establecer una marca y presencia en la web , construir un equipo confiable y los desafíos de crecimiento y calidad. Más allá de su mentalidad visionaria y su capacidad para perseverar, hay otra clave para su éxito que quizás no esté priorizando: su salud mental.

La salud mental es fácilmente una de las claves más subestimadas y pasadas por alto para el éxito empresarial . Un estudio de UC Berkeley dice que la friolera de 72% de los empresarios tienen algún tipo de problema de salud mental. De los empresarios que estudiaron, el 30 % tenía antecedentes de depresión, el 19 % tenía TDAH, el 12 % tenía problemas de abuso de sustancias y el 11 % informó tener trastorno bipolar. La salud mental finalmente está recibiendo la atención que merece, y la buena noticia es que no está solo.

Gran parte de lo que hace a un gran empresario es también lo que nos hace vulnerables a las enfermedades mentales, e ignorar sus necesidades por el bien de su negocio es una elección que no puede permitirse el lujo de tomar. Veamos algunas formas de cuidar nuestra salud mental y nuestros negocios.

1. Soporte

Tener apoyo es un factor importante para su salud mental y emocional . El apoyo también tiene un efecto secundario en su salud física. La falta de apoyo social está relacionada con la depresión , y se ha demostrado que la soledad altera la función de nuestro cerebro y provoca problemas como enfermedades cardiovasculares, depresión, aumento del consumo de alcohol y aumento de las tasas de suicidio. El apoyo social puede ser un desafío durante una pandemia mundial, pero existen algunas formas muy creativas de mantenerse conectado. Las redes sociales han jugado un papel muy importante para mantener a las personas conectadas y, como no están limitadas por el tiempo o el espacio, puede acceder al apoyo de personas de todo el mundo. Encontrar grupos de empresarios y propietarios de pequeñas empresas que compartan sus luchas en línea puede ser una excelente manera de obtener apoyo.

Una de las formas más importantes de encontrar apoyo es hablar sobre su salud mental con quienes lo rodean. Esto puede dar miedo, pero tenemos que ver cuán imperativo es compartir y ser vulnerables y permitir que las personas caminen con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Es posible que ni siquiera sepa cómo sus amigos y familiares pueden ayudarlo de inmediato, pero compartir y no llevar la carga solo puede ser increíblemente útil. Pedir ayuda debe verse como una señal de fortaleza y no de debilidad.

2. Apoyo profesional

Ahora vivimos en una época en la que la ayuda profesional está tan cerca como nuestros bolsillos traseros. Las visitas de telesalud , las aplicaciones de salud mental, EBT/DBT y las aplicaciones de atención plena son una excelente manera de incluir ayuda profesional en su rutina diaria. La ayuda profesional no necesita ser solo un psicólogo o terapeuta; también pueden ser entrenadores de desarrollo personal, terapeutas y sanadores. Estos profesionales pueden ver más allá de nuestra periferia y ayudarnos a lidiar con el pasado y poder avanzar para mejorarnos a nosotros mismos y a nuestros negocios. La verdad es que todo el mundo necesita ayuda profesional en algún momento, así que no temas aceptar ayuda.

3. Práctica diaria

Los empresarios de todo el mundo pueden encontrar el tiempo para desarrollar una práctica diaria en beneficio de ellos mismos y de su negocio. Las prácticas diarias pueden incluir meditación, gratitud, respiración, yoga o incluso salir a caminar. La práctica diaria es simplemente algo que decides hacer por ti mismo y no es negociable. No es necesario dedicar dos horas al día ni complicarlo, pero haz que sea algo que disfrutes y que le dé a tu mente y cuerpo algo de paz. Como los negocios lo empujan en tantas direcciones, saber que tiene este tiempo sagrado todos los días no tiene precio.

4. Subcontratación

La subcontratación en este contexto no se trata de enviar la fabricación a otro país; más bien, se trata de mirar tu vida y encontrar las cosas que están ocupando espacio mental y agotando la energía y encontrar a alguien más para manejarlo. Como emprendedores, usamos tantos sombreros diferentes, y puede ser un verdadero desafío para nosotros ceder parte de esa responsabilidad (y control) a otra persona. La subcontratación podría parecerse a contratar a alguien para que lave su ropa o limpie su casa u obtenga un servicio de comidas. Podría ser finalmente contratar ayuda externa para la gestión de redes sociales .

5. Autoaceptación radical

Esta píldora podría necesitar un poco de azúcar para ayudar a bajar. Independientemente de si alguien es empresario, director ejecutivo, bibliotecario o jubilado, todos necesitamos una buena dosis de autoaceptación radical. Ver sus luchas por lo que son y aceptarlas como parte de ustedes hace posible que avancemos sin vergüenza ni juicio sobre nosotros mismos. Esto tiene un efecto dominó más allá de nuestra vida mental y nos permite tener una mente abierta y aceptar a los demás y sus luchas. Si en secreto nos odiamos y nos juzgamos a nosotros mismos por tener problemas de salud mental, es muy probable que estemos haciendo lo mismo con los demás. La mayoría de nosotros nos convertimos en empresarios porque sabíamos que podíamos marcar la diferencia y generar un cambio, pero no podemos hacerlo de manera efectiva si también nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás.

Por último, si tiene pensamientos suicidas o autolesiones, busque ayuda ahora.

Comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 para recibir apoyo y asistencia de un consejero capacitado.

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales también tiene una línea directa gratuita, así como grupos de apoyo y educación, y se puede contactar al 1-800-950-NAMI.

Crisis Text Line es una organización global sin fines de lucro que brinda un servicio gratuito de mensajes de texto sobre salud mental a través de una intervención confidencial en crisis a través de mensajes SMS. Los servicios de la organización están disponibles las 24 horas del día, todos los días, en todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Envía INICIO al 741741.

Eres valioso y necesario más allá de lo exitoso que seas o de las ganancias que obtengas. Tu salud mental es una parte integral de tu éxito, felicidad y bienestar, y mereces darle la atención que necesita. Los empresarios de hoy tienen increíbles oportunidades para innovar y resolver los problemas del mundo, pero también enfrentamos muchos desafíos. Para avanzar hacia un futuro fuerte y próspero, debemos priorizar nuestra salud mental.