5 poderosas lecciones de liderazgo para aprender de Boba Fett de Star Wars

Los seres humanos se forman a través de las experiencias. Sumérgete en una nueva experiencia y construyes tu carácter, redefiniendo tus valores y misión.

Es un fenómeno que también se desarrolla en mundos ficticios. En la nueva serie de Star Wars de Disney+ , The Book of Boba Fett , los espectadores tienen un asiento de primera fila para la transformación cuando Boba Fett es acogido por la gente de la arena (los "Tusken Raiders") después de haber sido dado por muerto: se remodela por completo. él.

En mi papel como fundador y director ejecutivo de Optimyzed Brain , a menudo me inspiro en personajes heroicos, y Boba Fett es un poderoso ejemplo para todos los empresarios y ejecutivos que están llamados a liderar en tiempos difíciles . Boba Fett me inspiró a construir y liderar un negocio global en tiempos turbulentos, y su personaje ofrece algunas lecciones importantes que también pueden motivarte a liderar con convicción.

1. Haz lo que sea necesario para retener a los mejores jugadores

Las ambiciones de Boba Fett cambian después de una experiencia que le cambiará la vida con los Tusken Raiders. En lugar de trabajar para varios jefes como un "cazador de recompensas", quiere construir y liderar su propio imperio. Entonces, le pide al Maestro Asesino Fennec Shand que se una a él en esta misión, diciendo: "Solo puedes llegar tan lejos sin una tribu". Al principio, Fennec se niega. Ella le dice que hará varios trabajos, pero que quiere ser una contratista independiente, ya que valora su libertad.

Del mismo modo, en su viaje como líder empresarial, conocerá a increíbles jugadores destacados que aún no están convencidos de comprometerse al 100 % con su misión. Entonces, ¿qué haces para persuadirlos ?

Tome una página del libro de Boba; ha visto a Fennec en acción. Necesita a alguien que no solo tenga los músculos, sino también el cerebro. Fennec tiene ambos. Para retenerla, Boba presenta términos competitivos que nadie ha tenido antes: "Te compartiré todo el éxito y comprometeré mi vida para proteger la tuya".

Como líder empresarial, contratar y retener a jugadores destacados puede requerir una variedad de ventajas. ¿Cómo se ven esos? Podría ser equidad en la empresa, licencia parental generosa o días de vacaciones ilimitados : las posibilidades son casi ilimitadas.

2. La gente no ve tus buenas intenciones, haz el bien de todos modos

En su búsqueda por lograr un impacto positivo a través de su negocio, deberá colaborar con varias partes para generar resultados a escala. ¿Qué haces cuando otras partes no están dispuestas a forjar una alianza para ayudarte a lograr objetivos de beneficio mutuo?

Cuando Boba Fett se convierte en el nuevo líder (Daimyo) del territorio de Mos Espa, quiere forjar lazos con los líderes de otras regiones cercanas. Siente que la cooperación en lugar de la competencia protegerá su planeta de las amenazas. Pero cuando Boba Fett propone una alianza a los líderes para que todos puedan prosperar, se enfrenta a objeciones. Otros no lo ven como su problema. Uno incluso desafía el liderazgo de Boba, diciendo que es el territorio de Boba el que está bajo ataque, no el de ellos, y que no hay razón para derramar la sangre de sus filas.

¿Qué hará cuando los demás no estén de acuerdo con usted en una misión de beneficio mutuo?

Boba se puso de pie y respondió ferozmente: "Entonces pelearé estas batallas solo. Venceré a estos intrusos que amenazan nuestro planeta. Haré que las calles sean seguras nuevamente, para que todos en esta sala puedan prosperar". Boba no solo decidió liderar por su cuenta, sino que también lo hizo de manera desinteresada en beneficio de todas las partes.

Cuando se acerque a una organización para asociarse con usted, considere cómo puede liderar para ganar para todos, incluso si las personas no necesariamente están dispuestas a colaborar .

3. Manténgase firme en sus principios rectores

Cuando asuma una posición de liderazgo poderosa, tendrá su círculo cercano, como inversores, su equipo de liderazgo sénior y tal vez incluso miembros de la familia inmediata susurrando instrucciones en sus oídos con buenas intenciones. Pero, ¿cómo cortar a través del ruido? ¿Cómo tomas una decisión cuando te enfrentas a puntos de vista contradictorios ?

Una vez más, podemos aprender de Boba Fett. Como el nuevo Daimyo, las personas cercanas a él le brindan buenos consejos de que necesita mostrar fuerza para ser aceptado por la gente de Mos Espa. Su droide trae a los dos guardaespaldas del antiguo Daimyo de Mos Espa y aconseja torturarlos para que sus gritos envíen un poderoso mensaje a través de la tierra. Pero ese no es el tipo de líder que Boba quiere ser, por lo que rechaza el consejo del droide y luego dice: "Jabba [el antiguo Daimyo] gobernó con miedo. Tengo la intención de gobernar con respeto".

Si no conoce sus valores y principios rectores internos, será un desafío tomar decisiones en tiempos difíciles, especialmente cuando los consejos de su círculo cercano parezcan ser para su beneficio. ¿En qué valores puede confiar para tomar decisiones en tiempos de incertidumbre?

4. Negociar con intenciones claras

Como líder empresarial, recibes dando algo. ¿Cómo se asegura de que este intercambio de dar y recibir tenga términos claros cuando no se basa en transacciones monetarias? Para volverse excelente en la negociación , observe cómo lo hacen los demás.

Boba Fett negocia continuamente recursos a lo largo de su liderazgo. Cuando Boba se convierte en el Daimyo del territorio de Mos Espa, su droide trae a los dos guardaespaldas del líder anterior e informa que no se rendirían. Aunque el droide aconseja matar a los guardaespaldas, Boba pregunta: "¿Me serían leales si les perdonara la vida?". Boba sabe que necesita un equipo de aquellos en los que pueda confiar más con su vida, por lo que les deja claro a los dos guardaespaldas que no los matará si se mantienen leales.

Cuando alguien le pida algo en un intercambio comercial, considere cómo negociar los términos para que la otra parte reconozca el valor total que tiene para ofrecer.

5. Concéntrate en una misión clara

En su viaje de negocios, se enfrentará a muchos desafíos y distracciones que pueden desviarlo de su camino. ¿Por qué eres un líder en este negocio? ¿Para quién estás haciendo este negocio? Cuando hay que sacrificarse, ¿protege a los accionistas, empleados o clientes?

Boba Fett es desafiado en su misión repetidamente. Al final, se enfrenta al villano Cad Bane, que está dispuesto a asesinar a Boba. Antes de que Cade Bane apriete el gatillo, le pregunta a Boba sobre su ángulo. Boba responde: "Esta es mi ciudad. Esta es mi gente. No los abandonaré". Luego, con un movimiento rápido, Boba contraataca para proteger lo que más le importa: su gente.

Durante las dificultades, ¿por qué lucharás? Cuando lleguen tiempos sin precedentes , ¿tomarás el camino fácil y te irás, o te quedarás para luchar con y por tu gente?

En la nueva serie de Disney+ Star Wars , el heroico personaje de Boba Fett me ha permitido repensar cómo lidero Optimyzed Brain para abordar un problema mundial apremiante: el bienestar mental en el trabajo. Me inspiró a aportar más empatía, humildad y una convicción más sólida para cumplir la misión global de mi empresa de ayudar a más empresarios y ejecutivos a mejorar su desempeño mediante la optimización de sus cerebros. Tal vez ver la serie de siete partes, El libro de Boba Fett, es la inspiración de liderazgo que necesita para liberar al guerrero que lleva dentro en tiempos difíciles.