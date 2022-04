Cómo priorizar la seguridad en línea mientras se trabaja desde casa

Todo el mundo parece estar preocupado por la ciberseguridad en estos días. Los datos de encuestas recientes del Pearson Institute y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestran que alrededor del 90% de las personas están preocupadas por protegerse en línea . Sin embargo, muchas personas no conocen todas las formas engañosas en que los ciberdelincuentes pueden recopilar información. Esto los deja completamente abiertos para el ataque.

Los empleados que trabajan de forma remota en particular parecen carecer de conciencia sobre ciberseguridad. ¿Por qué? Se sienten cómodos y seguros en sus entornos personales. Por lo general, protegen con contraseña dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. No tienden a preocuparse por todas las otras vías que los ladrones cibernéticos pueden usar para robar todo, desde identificaciones hasta números de cuentas bancarias. En consecuencia, abren la puerta a una pesadilla de ciberseguridad.

¿Te preguntas cómo puedes hacer que tu castillo sea más seguro? Considere las siguientes formas de protegerse a sí mismo y a su empresa mientras trabaja desde casa.

1. Actualice y asegure sus dispositivos de entretenimiento

¿Disfruta del entretenimiento digital más inteligente? La investigación de Plume , una plataforma de experiencia SaaS para proveedores de servicios de comunicaciones, muestra que el aumento más alto de las amenazas cibernéticas en el hogar no proviene de donde podría suponer. Proviene de dispositivos de entretenimiento avanzados como dispositivos de transmisión y televisores inteligentes. De hecho, las ciberamenazas de los televisores inteligentes aumentaron un 433 % entre finales de 2019 y principios de 2021.

En otras palabras, mientras juegas con la familia o te das un atracón de tus programas favoritos, un atacante cibernético podría estar trabajando duro. Para mantenerse fuera de esa posición no deseada, instale actualizaciones de inmediato, actualice sus dispositivos a modelos de última generación e invierta en un sistema de seguridad de red inteligente.

2. Mantenga la información privada separada de la información de la empresa

Tres cuartas partes de los líderes ejecutivos dijeron a los investigadores de McKinsey en 2021 que querían que los empleados volvieran a la oficina al menos unos días a la semana. Sin embargo, en general les parecía bien que trabajaran en otro lugar el resto del tiempo. Si bien esto abre muchas oportunidades para los profesionales cuyo trabajo se puede realizar prácticamente en cualquier lugar, también presenta oportunidades de riesgo en los hogares de los trabajadores.

Considere este escenario: está trabajando en su computadora personal en casa. Inicie sesión en la red de su empresa. En este punto, es posible que haya expuesto todo en su computadora, como los documentos fiscales y las declaraciones de atención médica del año anterior, a un ataque cibernético que comienza en la ubicación de su empresa. En lugar de ponerse en este tipo de situación, hable con su empleador sobre formas de proteger su información privada. Una respuesta podría ser solicitar trabajar desde una computadora portátil comprada y propiedad de la empresa para que no tenga que usar su propio dispositivo.

3. Instale los sistemas de seguridad del hogar con precaución

Se siente muy bien porque finalmente compró un sistema de seguridad para el hogar para monitorear los puntos de acceso. ¿Le acaba de dar a los delincuentes una forma más de encontrar información sobre usted y su familia? Quizás. Si un tercero instaló y manejó su sistema de seguridad, su dispositivo puede ser susceptible de ser pirateado. Ciertamente, algunos piratas informáticos pueden ser más voyeuristas y solo ver a su familia ir y venir. Para ellos, eso es entretenimiento. También es espeluznante e inquietante.

Evite este problema trabajando con técnicos acreditados que hayan sido enviados por su proveedor de seguridad para el hogar. O, si compra un sistema de seguridad para el hogar y lo instala usted mismo, manténgase actualizado con todas las actualizaciones del dispositivo. Luego, el video se cifrará correctamente y estará menos abierto a la piratería. A continuación, informe cualquier indicio de problemas de inmediato al equipo de atención al cliente correspondiente. Deberían poder ayudarlo a mantener un control más estricto.

4. Supervise y asegure los dispositivos de sus hijos

La Encuesta de Pulso Doméstico de la Oficina del Censo de EE. UU. mostró que más de nueve de cada 10 niños recibieron educación cibernética durante la pandemia. Aunque ese número ha disminuido a medida que los niños han regresado a las aulas físicas, algunas instituciones aún ofrecen lecciones remotas. Cada vez que su hijo inicia sesión en cualquier tipo de plataforma de aprendizaje en línea, su hogar se convierte en un objetivo de ciberdelincuencia más grande.

No puede depender de que las escuelas tengan las medidas de ciberseguridad más estrictas. Muchos todavía están descubriendo cómo mantener la información fuera del alcance de los ciberatacantes. Los niños y adolescentes tampoco siempre toman las mejores decisiones cuando se trata de compartir datos confidenciales. Sin querer, pueden dar contraseñas o revelar información familiar en línea. Debe mantenerse alerta y monitorear los hábitos de educación remota de su hijo desde un punto de vista en línea.

Nuestro mundo continúa acercándose cada vez más a un verdadero "metaverso" a medida que las personas se interconectan cada día más a través de medios digitales. Sin embargo, no está obligado a dar a todos en el planeta acceso total a su hogar y datos privados. Este año, haga que la seguridad cibernética en el hogar sea más fuerte como una de las resoluciones colectivas de su familia.