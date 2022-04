7 razones por las que necesitas una marca personal

“Construir una marca personal.”

Escuchas mucho este consejo. Cliché, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente una marca personal? ¿Y por qué necesitas uno?

En primer lugar, una marca personal no es solo un logotipo, una fuente, una paleta de colores o un "panel de visión" inútil. Tu marca personal es lo que le muestras (y le dices) a tu audiencia sobre quién eres y cómo te percibe tu audiencia.

En una capacitación reciente sobre Digital Marketer , mi colega y yo analizamos cómo construir una marca personal intencional que realmente funcione para posicionarse como la solución al problema de su audiencia. La conclusión es: su marca está en el punto cuando la percepción que tiene su audiencia de usted está alineada con su mensaje.

Pero ¿Por qué es importante? ¿Por qué molestarse en construir una marca personal? Aquí hay siete razones importantes.

1. Para aumentar tu visibilidad

Si tu audiencia no te ve regularmente, te olvidan. La gente necesita soluciones a sus problemas, y usted proporciona las soluciones. Pero tu audiencia no piensa en ti si no eres visible. Sin embargo, esto no significa que deba estar en todas las plataformas de redes sociales, pero sí debe estar donde están sus clientes potenciales.

2. Para permanecer en la mente

Esto va de la mano con su visibilidad. Esta es la razón por la cual las grandes corporaciones gastan miles de millones de dólares en publicidad para mantenerse en la mente. Pero no tienes que gastar toneladas de dinero en publicidad. Una marca fuerte e intencional lo llevará allí. Si se encuentra en un nicho muy competitivo, tener una marca personal puede ser la diferencia entre conseguir el negocio o verlo llegar a alguien más reconocido en su industria.

3. Para aumentar tu autoridad

Es importante ser visto, pero no es suficiente. La autoridad es la razón por la que las personas te eligen a ti en lugar de a otra persona que ofrece los mismos servicios. Una marca personal define tu autoridad en tu nicho, y la autoridad te diferencia del resto. Tener autoridad le da más poder no solo para generar más ingresos, sino también al permitirle exigir precios superiores.

4. Para hacer crecer tu audiencia

El tamaño de tu audiencia no define tus ingresos. Puede tener una audiencia pequeña pero obtener más ingresos. O puedes ejemplificar lo contrario: tener muchos seguidores con muy pocos ingresos.

Ya sea que tenga una audiencia pequeña o grande, necesita algún tipo de audiencia. Si construyes tu marca personal, te posicionas como la solución a sus problemas. Donde quiera que aparezcas (fuera de línea o en línea) es una oportunidad para aumentar tu audiencia y construir una comunidad próspera de fanáticos entusiastas.

5. Para aumentar tu relevancia

Ser visible y relevante son dos cosas diferentes. El hecho de que esté en todas las plataformas de redes sociales no significa nada si su audiencia no se identifica con su mensaje.

Una marca personal sólida puede ayudarlo a ser relevante y relacionable. Estos son factores importantes en el desarrollo de ese factor de "saber, gustar y confiar". La gente hace negocios con gente. Ser relevante significa que las personas ven cómo podría encajar en su vida y negocio para lograr sus objetivos.

6. Para construir relaciones y atraer oportunidades

A la gente le gustan las personas que son similares a ellos. Si tiene una marca buena y de buena reputación, atraerá mentes afines. Esto es bueno para el negocio porque verá referencias y recomendaciones en su camino. Y lo bueno es que también puedes recomendar otros negocios en los que confíes. No solo serás tú quien reciba oportunidades; tú también puedes convertirte en un canal de oportunidades para los demás.

Es importante construir relaciones duraderas en la vida y en los negocios. Cuando establezca relaciones estratégicas con colegas y socios comerciales, administrar un negocio será más significativo (y no tan solitario).

7. Para construir su influencia (y dar forma a las decisiones de compra de las personas)

Tener cierto nivel de omnipresencia significa que la gente te ve, pero tener influencia significa que puedes persuadirlos para que hagan algo. Es una superpotencia.

Una marca personal fuerte establece confianza, que es el factor número uno en las ventas. Todos los globos oculares del mundo no significan nada si no se convierten en ingresos. Sin conversiones, no tienes negocio, y por eso es tan importante desarrollar influencia. Con influencia, puede dar forma a las decisiones de compra de los demás.

Ya comenzaste a construir una marca personal en el momento en que comenzaste tu negocio. La mayoría de las personas construyen su marca sin querer a través de sus resultados. Pero ahora que eres consciente de lo importante que es, puedes ser más consciente, intencional y exitoso.