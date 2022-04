Una guía para construir unidad de equipo remoto

Los Beatles tuvieron 21 días para prepararse para lo que sería su último concierto, realizado en vivo para televisión desde la azotea de su sede de Apple Corps en enero de 1970. Con muchas personalidades en la mezcla, fue muy poco tiempo para escribir. y ensaya varias canciones para millones de personas en todo el mundo.

Lo que sucedió (como se muestra en el reciente documental de Peter Jackson sobre ese período) fue una lección sobre cómo hacer las cosas. Trabajar con personas es difícil y complicado porque son, bueno, personas. Pero a pesar de los desafíos significativos y la tensión interpersonal, esas sesiones de los Beatles se convirtieron en la base de su último álbum clásico, Let it Be.

Las empresas de hoy pueden aprender de los Beatles. Al igual que una banda, cualquier pequeña empresa depende de las relaciones humanas que se construyen en capas a lo largo del tiempo y, una vez construidas, florecerán gracias a la fuerza de esas dinámicas de grupo o se romperán.

La cultura de oficina tradicional y su impacto

Solía ser que desde el primer momento en que un empleado se presentaba en un lugar de trabajo, las conexiones en persona comenzaban a ocurrir. Ese proceso se construyó continuamente sobre sí mismo de manera formal e informal. Los grandes líderes crearon culturas donde las tareas, los proyectos y las metas unieron al equipo en un propósito común. Los momentos intermedios de conexión informal que sucedieron en los pasillos, las salas de descanso y la recepción se sumaron a la personalidad del equipo. Algunas personas pasaron de ser compañeros de trabajo a colegas y, eventualmente, a ser amigos.

Incluso en las culturas de oficina más disfuncionales, trabajar juntos bajo el mismo techo creó cierta apariencia de unificación. Por lo menos, la temperatura del edificio o la escasez de estacionamiento, el tráfico o el último partido de fútbol dieron a las personas experiencias compartidas para hablar entre sí y dividir el día.

Los entornos remotos primero cambian la forma en que nos reunimos

La investigación muestra que las organizaciones altamente alineadas superan significativamente a sus pares no alineados, aumentando los ingresos hasta un 58 % más rápido con una rentabilidad superior al 70 %. La alineación ocurre de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Los momentos de conexión casual, tan críticos para la creación de equipos, son mucho más difíciles de generar digitalmente, pero son herramientas no menos vitales para unificar organizaciones. En entornos remotos, los gerentes y los líderes empresariales deben volverse intencionales y creativos para reemplazar los cientos de minutos diarios, no planificados y no estructurados de conexiones casuales entre compañeros de trabajo. De lo contrario, la unidad se suaviza y tanto el trabajo en equipo como los resultados comerciales sentirán el impacto.

Cinco movimientos que cualquier organización puede hacer para unificar equipos en entornos remotos primero

No todas las conversaciones conducen a la comunicación, pero la mayoría de las conversaciones conducen a la conexión. Si hay un terreno común o un acuerdo, la gente tiende a encontrarlo. Por otro lado, las personas que no están de acuerdo tienden a descubrir eso también. Estos son algunos de los grandes beneficios de la proximidad. Incluso si un equipo no funciona muy bien, siempre habrá más conversación entre las personas que están bajo el mismo techo.

Aquí hay cinco formas de recrear un entorno con conexiones casuales en un entorno de trabajo remoto:

Cree espacios para compartir personalmente . Cuando es en persona, es el momento antes de que comience la reunión y después de que termine, mientras las personas se acomodan o recogen sus cosas, cuando las personas tienden a compartir información personal. Los líderes de reuniones necesitan recrear esos espacios en línea. Consideración de escalonar la hora de inicio de una reunión para varios participantes. Haga que tres personas lleguen temprano, solo para que pueda ponerse al día. Invite a la gente a unirse para almorzar. Para traer a sus mascotas. No hay nada de malo en decirle a la gente lo que estás tratando de recrear. Puede que les gusten los beneficios del trabajo remoto, pero también son conscientes de que se pierde algo, incluso cuando se gana algo. Amplificar los bucles de retroalimentación . La gente no quiere que su trabajo quede en el vacío. Ellos prosperan en la retroalimentación. El boca a boca se minimiza en los lugares de trabajo remotos. En las reuniones de Zoom y los canales de Slack, comparta citas de clientes de tickets de soporte, comentarios de redes sociales y llamadas de ventas. Comparte lo positivo y lo negativo. Nada une más a un equipo que un problema por resolver, especialmente cuando es de otro departamento. Discuta las solicitudes de funciones para que todos sepan lo que está en la mente de sus clientes. No hay mejor manera de alinear a sus equipos que capacitarlos en una hoja de ruta precisa que los preparará para hablar de manera inteligente con los clientes actuales y potenciales sobre su empresa. Emplear tecnología que alinee equipos . Cada equipo se esfuerza por crear una experiencia de clase mundial para el cliente. Esto no es posible a menos que todos los puntos de contacto y equipos en el recorrido del cliente estén alineados. Hacer que los equipos utilicen la misma plataforma tecnológica promueve la comunicación y la colaboración del equipo en el recorrido del cliente. Los sistemas dispares y no integrados con silos de datos impiden que los departamentos interactúen entre sí y comprendan los procesos de los demás. Sintonice las diferencias de cohorte . Los miembros de la Generación X a menudo están en roles de liderazgo, pero tienden a ser realizadores silenciosos. Pueden ser ferozmente privados; sin embargo, al mismo tiempo, prosperan en ambientes informales y amigables y generalmente aceptan e incluyen a los demás. Pueden ser excelentes oyentes para los millennials del equipo que desean que sus gerentes muestren un interés sincero en ellos como personas y es más probable que se involucren cuando sus gerentes realizan reuniones periódicas . Maximice las reuniones en persona poco frecuentes. Cuando surja una oportunidad para reunirse en persona, tómela. Ya sea un almuerzo rápido durante una escala en la ciudad natal de un colega o una reunión de equipo en toda regla, use cada minuto posible de esa reunión en persona para conversar, participar y estar completamente presente. El trabajo individual puede pasar a un segundo plano para una colaboración cara a cara y una lluvia de ideas.

La gente quiere pertenecer, sentirse conectada y brindar un excelente servicio, eso no ha cambiado.

Es posible que las empresas se hayan beneficiado inadvertidamente de la logística en la oficina, pero eso ya terminó o se redujo significativamente para muchas empresas y cohortes de trabajadores. Sin embargo, nuestros clientes aún esperan y merecen un viaje sin problemas o se irán a otro lugar. Como líderes, nos corresponde adaptarnos y liderar el nuevo mundo del trabajo remoto para cumplir esa promesa a nuestros clientes.