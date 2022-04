Por qué la automatización inteligente es la única respuesta a la inflación salarial

La inflación salarial está ocurriendo en todo el mundo occidental. A fines de 2021, la inflación salarial en el Reino Unido superó el 5 por ciento. Andrew Bailey, del Banco de Inglaterra, sugirió que los empleados moderaran sus demandas de aumentos salariales y emitió un seguimiento a las empresas, solicitándoles que "muestren moderación" al aumentar los precios. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Las preocupaciones de que la inflación seguirá empeorando en 2022 están lejos de aliviarse con la invasión rusa de Ucrania que, al cierre de este artículo, ya ha llevado los precios del petróleo a un máximo de ocho años.

En la industria de los servicios profesionales y legales, donde muchas organizaciones con las que trabajo han expresado su preocupación por la espiral inflacionaria, existe un problema secundario: la batalla por el talento. Las profesiones altamente cualificadas están viendo aumentar considerablemente el coste del talento. Por ejemplo, los bufetes de abogados regionales y de ciudades del Reino Unido, que, antes de la pandemia, ya luchaban para competir con los bufetes de abogados de EE. UU. que ofrecían salarios iniciales más altos y bonificaciones más grandes, ahora tienen que competir con Skadden, que ofrece empleados recién calificados. sueldos de 157.000 libras esterlinas.

Con todo esto sucediendo, ¿qué deberían hacer las empresas en industrias reguladas y competitivas? No hay una respuesta fácil, pero existen principios inmutables de supervivencia empresarial. Y, cuando las presiones económicas coinciden con la escasez de mano de obra, las empresas deben prestar más atención a esos principios.

Los "rugientes años 2020" pueden sonar absurdos, no deberían

En 2010, un estudio titulado "Roaring Out of Recession" apareció en Harvard Business Review. Dos años después de la gran recesión de 2007, los líderes empresariales aún se enfrentaban a una miríada de desafíos, muchos de ellos “ocupados en abordar prioridades a corto plazo”, como indica el estudio. A los líderes empresariales les preocupaba que el mundo después de la recesión fuera "poco probable que se pareciera al anterior". No estaban del todo equivocados.

Los redactores del estudio analizaron las estrategias de las empresas durante las tres recesiones anteriores, para identificar qué rasgos condujeron a ganancias posteriores a la recesión. Descubrieron que “las empresas que dominan el delicado equilibrio entre reducir costos para sobrevivir hoy e invertir para crecer mañana obtienen buenos resultados después de la recesión”. Esto significa que ajustaron los hilos de la cartera mientras recordaban ser progresistas.

Además, las empresas que combinan estrategias defensivas y ofensivas tenían la probabilidad más alta (37 %) de salir airosos de un período de presión económica. Según el estudio, la estrategia que todas las empresas exitosas tenían en común era la de reducir los costos “enfocándose selectivamente más en la eficiencia operativa que sus rivales, incluso cuando invierten de manera relativamente integral en el futuro gastando en marketing, I+D y nuevos recursos”. activos."

Relacionado: Los robots están robando nuestros trabajos

Cómo puede ayudar la automatización inteligente

Si bien las presiones inflacionarias actuales significan que las empresas deben interpretar un panorama económico completamente diferente, las empresas también deben darse cuenta de cuánto ha cambiado la tecnología. Una encuesta reciente de IBM encontró que casi una de cada tres empresas en todo el mundo ahora usa inteligencia artificial (IA) de alguna manera, y la adopción se está acelerando. Alrededor del 43% de estos han acelerado su adopción de IA como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19, según la misma encuesta.

A través de la adopción de nuevas tecnologías, las empresas están descubriendo nuevas formas de lograr la eficiencia operativa y aprovecharlas para I+D y nuevas fuentes de ingresos. Con el crecimiento simultáneo de las plataformas SaaS basadas en la nube y la automatización sin código, las nuevas tecnologías permiten a las empresas mejorar también la experiencia del cliente.

Cada vez más, estas tecnologías se reconocen como “automatización inteligente”, la informatización del trabajo que antes realizaban las personas. Lejos de las aplicaciones abstractas de la IA, la automatización inteligente está demostrando un valor tangible más allá incluso de la automatización robótica de procesos (RPA).

Para muchos, este nuevo desafío solo puede superarse aumentando significativamente la eficiencia y la resiliencia de las operaciones y adoptando nuevas fuentes de ingresos a través de la automatización inteligente. Y para la mayoría de las empresas cuyos gastos generales están siendo estirados por la demanda cada vez mayor de salarios más altos y cuya calidad de experiencia y talento hará o arruinará su negocio, la automatización inteligente es la única solución.

El poder de la automatización inteligente puede permitir una producción mucho mayor por empleado de tiempo completo. Puede incorporar inteligencia humana en los sistemas que utilizan esos empleados para mejorar la calidad del trabajo que realizan, al mismo tiempo que reduce el tiempo de competencia para los reclutas, y defiende el negocio contra el conocimiento tribal que sale por la puerta.

A través de la automatización inteligente, una empresa que conozco ha aprovechado la experiencia de sus contadores y ha generado casi medio millón de dólares en ingresos. Conozco otro que convierte las cargas operativas exigidas por los reguladores de alto costo, como la incorporación de KYC, en procesos automatizados que no solo garantizan el cumplimiento, sino que también identifican más oportunidades y generan más ingresos que los enfoques manuales. Y algunos hospitales, por ejemplo, están revisando por completo la forma en que llevan a cabo las evaluaciones de riesgo de COVID, salvando innumerables vidas.

¿Qué deben hacer las empresas?

Cuando los líderes de las organizaciones me piden mi opinión sobre el estado de su negocio y las oportunidades para aprovechar la innovación, mi respuesta es siempre la misma: encontrar una manera de mantener los costos bajos y generar nuevos ingresos sin perder de vista el panorama general.

Aquellos que duden en unirse al tren imparable de la automatización inteligente, una de las formas más seguras de hacerlo, finalmente se quedarán atrás.

Relacionado: Estrategias de inteligencia artificial que las empresas emergentes deberían usar para crecer