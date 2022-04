5 tácticas efectivas de relaciones públicas de liderazgo intelectual para su empresa emergente

Cuando me contactan directores ejecutivos o directores de marketing que desean aumentar el conocimiento de su marca y obtener una cobertura mediática efectiva, a menudo intentan señalar cuán valiosa es su startup. Me informan sobre anuncios de financiación recientes, asociaciones firmadas y nuevas contrataciones. Yo les digo que es excelente. Estoy feliz de que tengan noticias emocionantes para compartir con el ecosistema tecnológico. Pero también señalo que una estrategia de relaciones públicas eficiente y orientada a los resultados no se basa únicamente en cómo una startup puede adaptarse al ciclo de noticias. También se basa en cómo una startup puede convertirse en una autoridad en su espacio y hacerlo de manera consistente.

Lanzar noticias a los periodistas es esencial, pero ese es solo un lado de la ecuación. Para hacer relaciones públicas modernas, también debe poder generar contenido de liderazgo intelectual a escala. Con un panorama tecnológico tan competitivo, necesita obtener tantos puntos de contacto con su audiencia como sea posible; asegurándose de que está dando valor por adelantado. Aquí hay cinco tácticas de liderazgo intelectual que puede incorporar a su estrategia de relaciones públicas :

Firmas en publicaciones líderes

Probablemente, la táctica de liderazgo innovador más conocida es escribir artículos para publicaciones líderes como Entrepreneur , Forbes , Techcrunch , etc. Para hacerlo de manera efectiva, debe asegurarse de que está escribiendo un artículo verdaderamente valioso e innovador en su campo de especialización. Cuanto más profundo y rico sea su artículo, mejor funcionará con los lectores. Siempre animo a mis clientes a ser muy técnicos con sus firmas; esto ayuda a posicionarlos como una autoridad y hace que la audiencia aprecie el valor inicial recibido de esta pieza. Además, la publicación de medios está feliz porque está obteniendo un artículo bien escrito que no se puede encontrar en ningún otro lugar.

Relacionado: Las 7 principales tendencias de relaciones públicas que las marcas deberían preocuparse en este momento

Hilos de Twitter

Twitter es una poderosa herramienta de marketing. No es solo un canal para compartir actualizaciones, sino también una plataforma donde puede interactuar con sus clientes y seguidores. Los hilos de Twitter son una excelente manera de crear una experiencia atractiva e interactiva con su audiencia. Le permiten compartir sus pensamientos de manera más detallada y responder preguntas de la audiencia. Su objetivo con esto debe ser crear una experiencia atractiva en la que su audiencia quiera comentar y ofrecer sus propios puntos de vista y opiniones. Esto puede posicionar su hilo para que se vuelva viral, por lo tanto, reclamando más conocimiento para usted y su marca y, lo que es más importante, una oportunidad de brindar valor a muchos lectores.

Programa de entrevistas de nicho

Esta táctica es un truco directo. Podría decirse que crear un programa de entrevistas en forma de podcast o video es la forma más eficiente de obtener una autoridad valiosa y relaciones clave. Ser capaz de entrevistar a clientes, prospectos y otros expertos de su campo es una forma segura de obtener más conocimiento, ganar más clientes y aumentar la autoridad de su marca al asociarse con otros líderes en su campo. Siempre recomiendo esta táctica ya que tiene todos los componentes de las relaciones públicas modernas efectivas. Una vez que su programa comience a ganar más tracción, verá que surgirán aún más oportunidades, como patrocinios, acuerdos con los medios e ingresos por publicidad compartida.

Organización de talleres gratuitos

Atribuiré esta táctica a mi querido amigo y legendario comercializador B2B, Yoel Israel, quien me ha enseñado el poder de organizar talleres gratuitos, auditorías de cuentas y sesiones de consultoría para generar confianza, autoridad y reputación en su línea de trabajo. Esta táctica le permite ser personal con prospectos relevantes y, al darles valor por adelantado, esto los incentiva a trabajar con usted o recomendarlo a alguien más adecuado para su producto o servicio.

Relacionado: La estructura de 9 pasos de los talleres remotos impactantes

Transmisión en vivo

La transmisión en vivo es otra excelente forma interactiva de establecer una relación con su audiencia. La capacidad de los oyentes para hacer preguntas, unirse a transmisiones y proporcionar sus propios puntos de vista, ayuda a que la conversación fluya y permite que se construyan relaciones profundas. La clave aquí es hablar con la audiencia, no para la audiencia. Debe verlo como si hubiera creado una plataforma no solo para usted y su marca, sino también para que la audiencia participe activamente en la conversación. De manera similar a los hilos de Twitter, esto posicionará su transmisión en vivo para que se vuelva viral al tiempo que brinda valor inicial para una gama más amplia de oyentes entusiastas.

Pensar fuera de la caja puede ayudarlo enormemente a producir contenido de liderazgo intelectual de alto nivel. Además, es esencial encontrar formas de crear una experiencia interactiva con su audiencia, ya que las personas quieren compartir sus pensamientos, comentarios e ideas con las marcas con las que interactúan. Sea abierto, agregue valor por adelantado y asegúrese de escuchar tanto como habla y escribe.