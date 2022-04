3 formas de resolver su AI FOMO antes de que perjudique a su negocio

La pandemia ha acelerado la aparición de nuevas tecnologías en todas las industrias. Dado que se espera que la inteligencia artificial (IA) crezca un 21 %, alcanzando los 62 000 millones de dólares en 2022, no es de extrañar que casi la mitad de los CIO dijeran que ya han implementado IA o planean agregarla a sus pilas tecnológicas el próximo año. Y con un número récord de estadounidenses que dejan sus trabajos , la IA ha pasado de ser una tecnología "agradable de tener" a una forma esencial de optimizar el trabajo de sus equipos y hacer que todos se sientan productivos.

La pregunta para la mayoría de las empresas ya no es si adoptar la IA, sino cómo integrarla mejor en los procesos que escalan con la empresa. Aunque las empresas han pasado los últimos dos años implementando nuevas tecnologías , a menudo con plazos ajustados y sin un plan claro de lo que vendrá después, el proceso aún puede resultar intimidante. Los costos potenciales, el tiempo y la pérdida de productividad asociados con los cambios importantes son suficientes para que cualquiera lo siga postergando.

Aquí está la cosa: implementar IA no tiene que ser arduo, lento o difícil para sus equipos. El paso más importante es el primero, que consiste en elegir el tipo de solución adecuado para ayudar a sus clientes y habilitar a los miembros de su equipo. Las soluciones puntuales pueden brindar un breve alivio, pero finalmente agregan un sistema disonante más a una larga lista de aplicaciones que sus equipos revisan todos los días. Además, no siempre se llevan bien con los demás, lo que significa que no pueden ayudar con todas las tareas que se beneficiarían del poder de la IA. Una plataforma de automatización de soporte impulsada por IA conecta los sistemas que ya usa, lo que le permite simplificar los procesos, aumentar el ROI y alinear a sus equipos para el éxito.

El cambio puede ser abrumador y puede sentir que se está quedando atrás con las últimas innovaciones, pero aquí hay tres formas en que los líderes pueden dejar de lado su AI FOMO y comenzar a esforzarse hacia el futuro.

1. Centraliza tu base de conocimientos

Cualquiera que trabaje con una mezcolanza de soluciones puntuales ha pasado por esto: los miembros del equipo deben moverse entre sistemas constantemente para encontrar la información necesaria para realizar sus tareas. Todo ese barajar es una pérdida de tiempo, frustra a los miembros del equipo y corre el riesgo de que la información se pierda. También crea discrepancias que amenazan con adentrarse en el trabajo de su equipo, lo que contribuye a la confusión y va en contra del objetivo de una única fuente de verdad.

No es suficiente que sus datos existan en cualquier lugar. Si va a capacitar a sus equipos para que hagan su mejor trabajo y satisfagan las crecientes expectativas de sus clientes, necesita opciones de autoservicio rápidas y precisas. Los equipos hacen más sin tocarle el hombro a un compañero de trabajo o buscar en un manual de la empresa; los clientes obtienen respuestas sin pasar por una larga espera en espera. El hecho de que todo esté registrado en algún lugar (en sistemas heredados, almacenamiento en la nube e incluso como conocimiento tácito) no significa que sea fácil de encontrar o usar.

Agregar documentos esenciales como procedimientos operativos, especificaciones de productos, políticas de la empresa y manuales de solución de problemas a una base de conocimientos centralizada permite a las organizaciones crear un centro para las preguntas más frecuentes. Con una base de conocimiento que es parte de una plataforma de automatización de soporte, también aprenderá de las preguntas que recibe: qué se pregunta más, qué respuestas aún le faltan y cuándo es más necesario traer ayuda humana.

2. Integra lo que funciona

Otro lugar para comenzar su implementación de IA es mediante la integración de aplicaciones (Salesforce, Jira y otros) en una plataforma de automatización de soporte. Al agregar esos sistemas a la base de conocimiento centralizada de su empresa, eliminará los silos que ralentizan el trabajo y provocan frustraciones entre su equipo y permitirá que los miembros del equipo encuentren datos de cualquier programa conectado en segundos.

3. Agregue un chatbot para ahorrar tiempo y aumentar la satisfacción del cliente

Una vez que haya establecido una rica base de conocimientos, puede introducir un chatbot conversacional impulsado por IA para que actúe como el primer nivel de soporte tanto para los clientes como para los miembros del equipo. La mayoría de las organizaciones que implementan un chatbot conversacional pueden desviar la gran mayoría de todas las consultas, lo que da como resultado clientes más satisfechos, muchos menos tickets de servicio y más tiempo para que los equipos participen en un trabajo de alto nivel centrado en el ser humano. Para los miembros del equipo, eso podría significar mostrar un documento, extraer información de contacto de un CRM integrado o incluso enviar un correo electrónico como parte de un flujo de trabajo automatizado. El bot puede responder las preguntas frecuentes de los clientes, recopilar información de contacto para un cliente potencial e incluso compartir una página relevante en su sitio web.

Los chatbots a menudo se implementan en el sitio web de una empresa, pero también pueden integrarse en una variedad de interfaces de chat (por ejemplo, Slack, Google Hangout, etc.) para que los usuarios tengan acceso las 24 horas del día a soluciones de autoservicio, incluso cuando no están en tu sitio web. Debido a que la tecnología es recursiva, el chatbot aprende de cada interacción, mejorando con el uso. Además, el bot ofrece un aviso simple para obtener comentarios de cada usuario. Esa información, combinada con datos sobre preguntas y necesidades comunes, puede impulsar mejoras en las estrategias de productos, ventas, marketing y retención.

Otra característica de un chatbot impulsado por IA es que sabe cuándo no tiene las respuestas. Un bot que funciona como parte de una sólida plataforma de automatización de soporte puede comunicarse sin problemas con un experto humano para ayudarlo con una pregunta que no tiene una respuesta clara. Puede conectar a un usuario inmediatamente con un "humano en el circuito" o crear un ticket con información de contacto para que el usuario obtenga una respuesta rápida. Cuando se responde la pregunta, se registra y se agrega a la base de conocimiento, lo que significa que el chatbot podrá abordar una pregunta similar la próxima vez que se haga. Con el tiempo, el bot escalará cada vez menos problemas, mejorando sus interacciones con los clientes y evitando que su equipo realice tareas repetitivas.

Crear una base de conocimientos, integrar aplicaciones y agregar un chatbot conversacional para preguntas frecuentes internas y externas son tres formas simples de comenzar a implementar la IA. Una plataforma de automatización de soporte simplifica la forma en que las organizaciones resuelven problemas para los clientes y los miembros del equipo al conectarse sin problemas con la pila tecnológica de una empresa, eliminando los silos y haciendo que los datos sean accesibles al instante. Debido a que la IA mejora con el uso, tendrá una solución que crecerá con su negocio. A medida que la base de conocimientos se expande y la IA maneja más consultas e inicia más procesos, su equipo puede dedicar su tiempo a crear en lugar de buscar respuestas. Al elegir una plataforma en lugar de una solución puntual, las organizaciones pueden utilizar la IA para optimizar sus recursos, empoderar a los miembros de su equipo y brindar una excelente experiencia al cliente.