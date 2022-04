ESG es la próxima frontera: una conversación con Paul Washington de The Conference Board

ESG está en el radar de todos, pero muchas empresas no entienden qué es y qué no es importante al respecto o a qué prestar atención.

Paul Washington dirige el Centro Ambiental, Social y de Gobernanza ( ESG ) en The Conference Board, un grupo de expertos sin fines de lucro que brinda investigación de vanguardia, programas y acceso a experiencia en gobierno corporativo, sustentabilidad, ciudadanía y filantropía. El Centro cuenta con una membresía de más de 180 corporaciones públicas y privadas con más de 1,000 ejecutivos activamente comprometidos. Los miembros reciben alertas semanales y acceso a un amplio conjunto de ofertas de clase mundial, incluidas varias publicaciones, así como aproximadamente 40 webcasts y podcasts sobre temas ESG que ayudan a mejorar el rendimiento individual, de equipo y empresarial. La plataforma del Centro brinda a los líderes corporativos la oportunidad de tener discusiones confidenciales con otros líderes de opinión y abordar sus desafíos más apremiantes con una perspectiva global.

Hablé con Washington para obtener su perspectiva única sobre el estado de ESG entre las corporaciones y qué sigue para integrar las mejores prácticas de ESG en la forma en que las empresas hacen negocios.

Hay mucha información disponible sobre ESG. Algunas son geniales, otras no tanto:

Uno de los desafíos es que no se habla del clima en términos humanos. A la gente le cuesta relacionarse con eso. Hay que humanizar la parte ambiental. Además, gran parte de lo que se dice sobre el cambio climático y el papel que juegan las empresas se transmite con una actitud de regaño. Es por eso que sugerimos que si está hablando con su junta directiva o tratando de involucrar a una empresa en el clima, primero hable sobre el impacto del clima en la empresa y luego sobre el impacto de la empresa en el clima. El primero es universal y los involucra a nivel humano. Luego puede preguntar: "Si ese es el impacto que está teniendo el clima, ¿qué podemos hacer, como empresa, para ayudar?" Esto es algo en lo que todos deben participar, y no lo obtendrás dando lecciones o intimidando.

Las empresas a menudo tienen dificultades para comenzar, y los consultores en el espacio ESG a menudo provienen de instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro . Es posible que no entiendan cómo funcionan las empresas. A veces ven a las empresas como empresas monolíticas, pero no lo son. Hay diferentes departamentos, individuos y personalidades, y hay que evitar predicar solo a los convertidos para que otras personas se sumen. Incluso si tiene defensores dentro de la empresa, necesitan las herramientas y la información para persuadir e inspirar a otros.

¿Cuándo y cómo comenzó su organización a participar en temas ESG?

El Centro ESG se formó a mediados de 2019, pero The Conference Board se ha centrado en estas áreas durante décadas. Es un sucesor de lo que se conocía como Governance Center, que se fundó en 1993, y The Conference Board se fundó originalmente como un convocante neutral en 1916 para abordar los conflictos de gestión laboral, para abordar un problema S en ESG. Creció a partir de ahí.

Considero que la iteración actual del Centro ESG es única. Somos un centro de estudios no partidista y sin fines de lucro que sirve tanto a la comunidad empresarial como a la sociedad. No escribimos artículos largos para una audiencia académica, ni escribimos artículos partidistas. Estamos aquí para brindar información confiable y procesable para nuestros miembros, para la comunidad empresarial en general y para la sociedad. Nuestro ingrediente secreto es que la gente confíe en nosotros.

También tenemos alcance y escala global y múltiples disciplinas. Estamos en Europa y Asia, así como en los EE. UU., y el Centro ESG es solo uno de varios grupos de expertos en The Conference Board. Cuando combina todo lo que aportamos (excelentes capacidades de investigación, bases de datos, capacidades de encuestas) y reúne a nuestros miembros y a otros, creamos conocimientos prácticos que literalmente no puede obtener en ningún otro lugar del mundo.

Por ejemplo, The Conference Board publicó un informe en noviembre sobre lo que significa para el C-suite el cambio del capitalismo de accionistas a accionistas. No solo llevamos a cabo una encuesta empírica de ejecutivos de todo el mundo, sino que también reunimos a directores ejecutivos, consejeros generales, directores financieros, directores de comunicaciones, directores de estrategia y otros para hablar sobre lo que significó para ellos en la práctica. Es un informe de vanguardia que proporciona una visión empresarial muy práctica.

También llevamos a cabo una mesa redonda sobre la intersección de la sostenibilidad, el cumplimiento y la gestión de riesgos . Tuvimos 168 asistentes alrededor de una gran mesa virtual, y la conclusión clave fue que hay factores que hacen que estas áreas se unan. Ya se trate de cuestiones de la cadena de suministro, el capital humano o el clima, necesita distintas perspectivas de cumplimiento, gestión de riesgos y sostenibilidad. Quiere convergencia, pero no quiere perder la naturaleza distinta de cada una de esas áreas. Como cualquier buena relación, tienes que saber dónde hay terreno común y dónde hay terreno divergente. No puedes simplemente disimular las diferencias. Tienes que entenderlos porque esas diferencias a menudo son fortalezas.

Particularmente admiro que estés uniendo industrias y funciones. Esa es una desviación muy necesaria de cómo opera una gran cantidad de consultoría.

El Centro ESG tiene 184 miembros. Abarcamos todas las industrias, todas las categorías. El trabajo realmente interesante a menudo se realiza en la intersección. Si simplemente vive en su propia burbuja de sustentabilidad y no habla con personas de diferentes niveles y en otras disciplinas, no tendrá el mismo impacto.

Una de las cosas en las que estamos trabajando es tratar de entender dónde se encuentra la función de sustentabilidad en las organizaciones. ¿Qué has encontrado?

Nuestro informe, Organizing for Success in Sustainability , proporciona una investigación de encuestas que muestra dónde se encuentra la función en Europa y en los EE. UU., así como en función del tamaño de la organización. Proporciona información realmente buena sobre a quién le reporta, qué tan grande es e incluso cómo una pequeña organización puede transformar una empresa si lo hace bien.

Las organizaciones sostenibles evolucionarán con el tiempo. Lo ideal es donde la función de sustentabilidad está integrada en el negocio y proporciona un objetivo de coordinación, pero puede ubicarse en muchos lugares diferentes.

Ha habido una evolución desde la sostenibilidad, desde la ola de RSE, hasta ESG. ¿Nos estamos moviendo hacia una superación integral por parte del capitalismo de las partes interesadas? ¿O ESG es solo otra etapa en el camino hacia otra cosa?

Creo que hay dos tendencias. El primero es el cambio de capitalismo de accionistas a accionistas. Mientras que las empresas antes se enfocaban en los clientes, empleados y otros como un medio para generar ganancias para los accionistas, con el capitalismo de partes interesadas se preocupan por el bienestar de otras partes interesadas como un objetivo legítimo en sí mismo, y cada empresa decidirá dónde quiere. estar dentro de ese espectro. Publicamos un informe en noviembre que muestra que el 90 % de los ejecutivos C-suite globales cree que el cambio está en marcha y el 80 % cree que está en marcha en su empresa.

Junto con eso, hay un cambio a ESG sobre la sostenibilidad. A medida que atiende a diferentes grupos de interés, las empresas abordan una gama más amplia de problemas ambientales y sociales . Los dos cambios involucraron tanto al quién como al qué. Estas tendencias son significativas y duraderas, y es la tercera gran ola en la gobernabilidad. El primero ocurrió después de que Enron y WorldCom colapsaron y se enfocaron en la responsabilidad de la junta. El siguiente fue después de la crisis financiera, que se centró en transferir el poder a los accionistas.

El cambio de las partes interesadas está siendo impulsado por los inversores. Las personas que crees que tienen más que perder en realidad están liderando el camino. Cuando tienes el 30 % del S & P 500 en manos de los mismos 10 principales inversores institucionales y se centran en los riesgos sistémicos, piensan como y sobre las partes interesadas.

¿Están la mayoría de las empresas en la misma etapa y lugar en términos de progreso?

Las empresas pasan del cumplimiento a cumplir con las expectativas básicas, a enfocarse en reducir el riesgo más allá de las expectativas, y luego a reducir los costos. La fase final es mostrar liderazgo y aprovechar las oportunidades. La mayoría de las empresas con las que tratamos están más allá del puro cumplimiento. Están lidiando con cómo cumplir con las expectativas de los inversores y los clientes, cómo mitigar el riesgo y cómo aprovechar las oportunidades.

Las empresas no serán líderes en todas las áreas. Tienen que elegir dónde quieren jugar. Lo que realmente les cuesta es identificar los grandes riesgos que deben abordar y las grandes oportunidades que quieren aprovechar. La integración de la sustentabilidad en los procesos de planificación estratégica, planificación financiera y elaboración de presupuestos realmente impulsa tanto la mitigación de riesgos como la capitalización de oportunidades. En eso están trabajando las empresas. Incluso los avanzados todavía están tratando de refinar su comprensión. Pueden hacer un buen trabajo en la mitigación de riesgos, pero todavía están tratando de identificar oportunidades.

El informe Organizing for Success examina la necesidad de fortalecer las conexiones entre la sostenibilidad, las finanzas y la estrategia. Existe una fuerte conexión entre sostenibilidad, cumplimiento y legal en los EE. UU. pero no en Europa. Ambos necesitan ser más fuertes, porque las finanzas y el control de la estrategia son las funciones esenciales de planificación y asignación de capital necesarias para incorporar la sostenibilidad en esos procesos. El departamento legal también debe ser un socio colaborativo para la resolución de problemas. Puede ser muy útil para pensar en la gobernanza tanto a nivel de la junta como de la gerencia, sobre cómo aprovechar las oportunidades, cómo estructurar la junta y el C-suite, y cómo estructurar un comité directivo interno de sostenibilidad. Una buena carta ayuda a maximizar la colaboración entre estrategia, finanzas y sostenibilidad .

¿Cómo se ve "bueno" cuando se trata de implementar estrategias ESG en las organizaciones?

“Buena” generalmente se ve como una empresa que ha pensado en cada uno de los principales desafíos y oportunidades. Hay seis problemas que enfrenta cada empresa cuando se trata de sostenibilidad:

¿Qué asuntos importan? ¿Cómo integrar la sostenibilidad en la estrategia y las operaciones? ¿Cómo establecer y recompensar objetivos? ¿Cómo organizarse para la sostenibilidad a nivel de directorio? ¿Cómo contar la historia de la sostenibilidad a múltiples partes interesadas? ¿Cómo lidiar con la industria ESG: las tres R de los reguladores, los marcos de informes y las agencias de calificación?

“Bueno” significa que una empresa ha sido particularmente efectiva en los primeros cinco y cumple con las regulaciones, pero no está tan preocupada por las agencias de calificación y los marcos de información. Es posible que los hayan utilizado como punto de partida, pero una empresa que realmente lo está haciendo bien ha descubierto lo que importa. Han integrado su negocio. Se han fijado metas razonables y amplias. Se han organizado lo suficiente y están contando bien su historia. Si están alcanzando esas cinco cosas y cumpliendo con las leyes, esa es una empresa que está teniendo éxito.

¿Cuál ve como la próxima frontera en sostenibilidad?

Crear una cultura que brinde recompensas, castigos, expectativas y tolerancia en lo que respecta al comportamiento y donde la sustentabilidad se incorpore a su ética. Encontrar una manera de incorporar las nociones de sostenibilidad en el ADN de su empresa para que su directorio, su C-suite y su fuerza laboral en general piensen y actúen con esto en mente. Una vez que eso existe, realmente puedes liberar energía creativa. Es posible que las soluciones deban evolucionar, pero si la sostenibilidad está integrada en su cultura, podrá responder y adaptarse.

¿Están preparadas la mayoría de las empresas para esto?

Puede que no estén completamente preparados, pero definitivamente están reconociendo que esta es la próxima frontera. Hay mucha energía de los empleados a su alrededor, y se ve que en el mundo del capitalismo de las partes interesadas, los empleados son los primeros entre otros grupos. Los clientes obviamente importan, pero los empleados están impulsando mucho de lo que está sucediendo. Son más que simples activistas que hacen que las empresas hagan cosas. Los empleadores deben pensar en ellos como su recurso de sostenibilidad.

¿Qué impide que las empresas progresen?

Una de las barreras es la terminología y tener una comprensión compartida de lo que es la sostenibilidad . La falta de un lenguaje común dentro de una empresa puede ser una barrera. Tienes que tener una discusión de qué términos se van a utilizar y lo que significan. Parece una tontería, pero si usas ciertas palabras, los ojos de la gente se ponen vidriosos. Desea utilizar términos que las personas entiendan y puedan relacionarse en su negocio y, francamente, en sus capacidades humanas e individuales.

La otra cosa que realmente necesita es un entorno de confianza y colaboración, con la junta directiva, entre los altos ejecutivos y entre los empleados, para que pueda hablar abiertamente sobre las áreas que son fortalezas existentes y discutir también los desafíos.

Ninguno de estos problemas puede ser abordado por una sola función dentro de la empresa. Si tiene confianza, colaboración y un lenguaje común, cuando surjan problemas, se pueden abordar. Eso no sucede solo. Se necesita trabajo real. Si tolera a las personas que no colaboran porque hacen un buen trabajo en su propio silo, puede descarrilar todo el esfuerzo. Un alto ejecutivo que no está a bordo puede descarrilar a toda una organización.

¿Dónde ve más oportunidades a medida que avanzamos?

Hay una oportunidad para los emprendedores dentro y fuera de las empresas. Además de hacer mucho bien a la sociedad y al medio ambiente, se puede ganar mucho dinero tanto en el campo de la sostenibilidad como en la mitigación de riesgos. Con la inversión masiva que los gobiernos están haciendo en el clima y el enfoque en la salud humana, tengo mucha confianza en que si presenta los problemas ESG o de sostenibilidad como oportunidades comerciales, puede obtener una gran potencia detrás de ellos y podemos ver mucho progreso. . Las empresas deben ir más allá de su enfoque en la mitigación del riesgo sistémico y centrarse en el alfa en la sostenibilidad. Si tiene una cultura que la adopta, su empresa será un motor de innovación en sostenibilidad.