Victoria's Secret ha contratado a su primer modelo masculino

Victoria's Secret tiene la misión de remodelar su imagen de marca después de años de críticas y caídas en las ventas. La estrategia de la compañía dio un giro que pocos podrían haber esperado el martes, con el anuncio de su primer modelo masculino: el actor y productor Darren Barnet, mejor conocido por su papel protagónico en la serie de Netflix Yo nunca.

La joven de 30 años será embajadora de la marca para la colección sin género de PINK, que incluye pantalones cortos, camisetas, sudaderas y accesorios. En su nuevo cargo, Barnet promoverá el compromiso de PINK con la inclusión, la promoción de la salud mental y el empoderamiento de los adultos jóvenes.

"Filmar Never Have I Ever definitivamente me devuelve a mis días de escuela secundaria y me recuerda las inseguridades y los problemas que enfrentamos como adultos jóvenes. Sé cómo se siente no encajar y lo importante que es sentirse apoyado y aceptado. por lo que eres", dijo Barnet en un comunicado de la compañía . "Me encanta el trabajo que está haciendo PINK, especialmente su enfoque en la comunidad y la salud mental, así que me siento muy honrado de ser parte de este equipo".

Relacionado: Sofía Jirau, la primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down, dice que soñaba con una carrera en la moda desde que era una niña

En el anuncio, la directora ejecutiva de PINK, Amy Hauk, dijo que la compañía está emocionada con la asociación con Barnet, porque sirve como "un modelo a seguir positivo para adolescentes y adultos jóvenes".

Agregar a Barnet a su lista es el último movimiento en el importante cambio de marca de la compañía. En 2021, la compañía eliminó sus modelos característicos, los Ángeles de Victoria's Secret , reemplazándolos con VS Collective, que incluye a mujeres inspiradoras en una variedad de campos: la actriz Priyanka Chopra , la modelo Adut Akech y la futbolista Megan Rapinoe, entre otras. .

En ese momento, algunos cuestionaron el pivote, diciendo que podría alejar a los clientes leales , pero solo el tiempo dirá si la renovación de la marca tiene éxito. Actualmente, Victoria's Secret sigue experimentando una caída en las ventas; los ingresos cayeron un 28% a $ 5,400 millones desde $ 7,500 millones el año anterior, según CNBC .

Relacionado: Victoria's Secret se despidió de sus ángeles. ¿Fue un error?