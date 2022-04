Los lugares de trabajo híbridos saludables necesitan lobos y pirañas

El trabajo híbrido se mantiene y no por el miedo provocado por la pandemia, sino por la prueba del éxito del trabajo remoto en un estudio de caso global de dos años. Ford Motor informó este año a 30,000 de sus empleados globales que pueden continuar trabajando desde casa... indefinidamente. El precio de las acciones de Ford antes de que comenzara la pandemia en diciembre de 2019 era de 9,30 dólares. El precio de sus acciones precisamente dos años después, en diciembre de 2021, era literalmente más del doble a $ 20.80. Ford no es una excepción con Meta, Twitter, Microsoft, Apple, Shopify, Hitachi, JP Morgan, Salesforce, British Airways, LinkedIn, HSBC, Cisco y PWC, todos bailando entre remoto, parcial e híbrido a partir de 2022. Este es ahora el norma. Y este modelo exige un buen equilibrio de empatía y estrategia para crear espacios de trabajo saludables, colaborativos y creativos para sus empleados.

Sé un lobo, no un halcón

Si como líder de equipo su instinto natural es seguir cada movimiento de sus subordinados durante el trabajo remoto, tengo noticias para usted: o contrató a las personas equivocadas o las personas eligieron la empresa equivocada. No existe una permutación en el mundo que haga que la respiración constante de sus empleados sea sinónimo de un ambiente de trabajo saludable. Hay una docena de softwares de monitoreo de empleados ahora. Realizan un seguimiento de todas las pestañas en vivo en tiempo real, así como el uso del teclado y toman instantáneas de la cámara web cada quince minutos para ver si la persona está sentada frente a la computadora portátil durante todo el día o no. Es extrañamente triste que, incluso en 2022, las personas no se hayan dado cuenta de que invocar el miedo constante es un oxímoron en la búsqueda de la productividad y la creatividad. No permita que la desconfianza sea la nota de bienvenida para sus empleados. Especialmente después de ver más de 38 millones de renuncias voluntarias en Estados Unidos el año pasado. Protégelos como un lobo protege a su familia en lugar de acorralarlos como un halcón.

Nadie le está diciendo que elimine los controles y saldos existentes para determinar las evaluaciones individuales. Pero hazlo con la calidad de su trabajo y el compromiso con los plazos. Hay una línea respetuosa entre hacer que las personas sientan que están trabajando para ti y contigo. El mejor talento en mi experiencia siempre elige lo último. Una simple llamada diaria y una revisión de la programación semanal les brinda suficiente ancho de banda para ser independientes y lo suficientemente seguros para encontrar soluciones novedosas mientras colaboran con otros departamentos. Deja de jugar con los títeres y míralos robar el espectáculo.

Criar pirañas, no tiburones

Inculcar el arte de pasar la batuta y compartir la responsabilidad. Cuando promueve la excelencia en silos, es excelente para obtener resultados a corto plazo. Pero todo el equipo aprenderá a pasar el mono, lo que provocará daños irrevocables a largo plazo. Cuando digas que Dan es muy bueno haciendo presentaciones, deja que solo se encargue de esa parte. O las habilidades de llamada en frío de Susan son las mejores, solo debe hacer las llamadas principales. Suceden dos cosas: debido a que tanto Dan como Susan están trabajando solos desde su sala de estar, nadie más en el equipo puede mejorar estas habilidades cruciales. Y cuando alguno de los dos esté de vacaciones o renuncie después de un año, los otros cuatro miembros quedarán, o al menos se sentirán, completamente varados. En cubículos de oficina físicos muy unidos, habrían adquirido estas habilidades unos de otros con el tiempo. Pero la vinculación virtual es un obstáculo para el conjunto de conocimientos indirectos del observatorio.

Y por muy atractivos que parezcan los tiburones, para que cualquier equipo funcione de manera sostenible en una estructura, necesita sus pirañas y hormigas. De lo contrario, Portugal ya habría ganado tres veces la Copa del Mundo de fútbol.

Planificar y delegar el trabajo por igual. De vez en cuando agita la caja por completo. Pídales que participen en videollamadas y se enseñen mutuamente sus puntos fuertes para entregar el trabajo en la fecha límite. Evolucionan juntos y se unen naturalmente como una unidad formidable, incluso a miles de millas de distancia.

Fomentar salas de descanso virtuales

Tienes que construir activamente una comunidad en línea enriquecedora para tus equipos. Lugares donde pueden involucrarse de vez en cuando sobre arte, cultura y juegos. Algo que se siente como una red social pero que no invade la privacidad como tal. En el momento en que deje de pensar en trabajar desde casa como un estado temporal y acepte el trabajo híbrido como un futuro duradero, se dará cuenta de lo importante que es invertir en una plataforma digital de formación de equipos. Necesitan sus propios chistes de cultura pop para conectarse, juegos para compartir adicciones y listas de reproducción para sentirse más cerca a nivel humano.

Recuerde, su equipo no es un conjunto de robots contratados. Los seres humanos funcionan mejor como equipo cuando sus relaciones de trabajo se basan tanto en historias compartidas y juegos de mesa como en las salas de juntas.

Hasta que los metaversos se vuelvan normales en otra década, encuentre formas de construir estas experiencias a través de eventos virtuales y transmitiendo juntos el nuevo programa de tendencias. Permítales hablar sobre estos momentos más tarde en el trabajo mientras trabajan en un proyecto. De lo contrario, los empleados más jóvenes que ingresaron a la industria después de la pandemia no tendrán nada con lo que vincularse más allá del estricto trabajo corporativo. En cualquier empresa no hay más del cinco por ciento de ese talento extraordinariamente motivado que solo se preocupa por los objetivos de ventas y sus promociones. Para el resto de ellos, en el momento en que se pierde la sinergia compartida, deja de ser divertido y motivado por la pasión, y comienzan a estar de acuerdo con los puntos de referencia ordinarios. Pregunta importante que debes hacerte: ¿Tiene veinticinco trabajadores autónomos individuales en su equipo o un departamento bien engrasado que se eleva entre sí y, como resultado directo, la calidad de un proyecto general?

En un lugar de trabajo virtualmente conectado, la lealtad y pertenencia de los empleados es el doble de difícil de manifestar. Necesitan sentir un entorno unificado y de confianza alimentado por mucho más que un cheque de pago reemplazable. Siempre que tenga dudas, mantenga las tres S: seguridad, sinergia e historias.

