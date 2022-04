Nuevo proyecto de ley de Florida apunta a Disney, podría tener graves consecuencias para los contribuyentes locales

La legislatura de Florida aprobó el jueves un proyecto de ley que disolvería el acuerdo legal actual de Disney que le otorga autoridad gubernamental sobre los distritos dentro y alrededor del parque temático. El proyecto de ley parece venir en parte como represalia en respuesta a la oposición expresada por Disney a la Ley de derechos de los padres en la educación del estado, acuñada por algunos como el proyecto de ley "No digas gay".

El CEO de Disney, Bob Chapek, anunció que la compañía suspendería cualquier donación política a Florida en respuesta al proyecto de ley, lo que provocó una gran consternación en el propio DeSantis. “Disney y otras corporaciones despertaron ya no se saldrán con la suya vendiendo sus campañas de presión sin control”, escribió DeSantis en un correo electrónico de recaudación de fondos . “Si queremos que la maquinaria demócrata y sus perros falderos corporativos rindan cuentas, tenemos que unirnos ahora”.

Relacionado: Los empleados de Disney se retiran en respuesta al proyecto de ley anti-LGBTQ de Florida

El proyecto de ley , que tiene poco más de una página y ofrece detalles mínimos, establece que cualquier distrito especial creado antes de noviembre de 1968 se disolverá a partir del 1 de junio de 2023.

El Distrito de Mejoramiento Reedy Creek de Disney, creado en mayo de 1967, otorga a Disney control gubernamental sobre la tierra dentro y alrededor del parque temático. El distrito abarca más de 25,000 acres en los condados de Orange y Osceola en el suroeste de Orlando, y esencialmente otorga a la empresa autoridad para autogobernarse y gravarse a sí misma. Al disolver Disney's Reedy Creek, los condados de Orange y Osceola serían responsables de todos los activos y pasivos, además de cubrir los servicios locales que actualmente brinda Reedy Creek.

Más allá del riesgo de impuestos más altos están los pasivos de bonos pendientes (de los cuales Reedy Creek tiene más de $1 mil millones ) que se transferirían a los gobiernos locales si se disuelve el distrito especial.

Richard Foglesong, autor del libro Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando , habló con CNN sobre las graves ramificaciones que este proyecto de ley podría tener en las comunidades circundantes de Orlando. “Alguien todavía tendrá que pagar los bonos que se compraron para construir esa infraestructura. Muchas carreteras. Alguien tendrá que hacer esas inspecciones de edificios. de experiencia", dice Foglesong. “Alguien tendrá que pagar por eso. Si esa carga recae sobre los contribuyentes, eso no se verá bien para el gobernador Desantis. Esto parecerá una locura”.

Relacionado: 10 citas de Walt Disney que podrían impulsar su pequeña empresa