Cómo Adaptar tu Marketing a la Era Post-Covid

No es ningún secreto que el mundo ha cambiado mucho desde el brote de Covid-19. Y a medida que la sociedad continúa adaptándose a la nueva normalidad, también deben hacerlo las empresas. Esto es particularmente cierto para los departamentos de marketing, que tienen que encontrar nuevas formas de promover negocios y relacionarse con los clientes en un mundo posterior a Covid.

No solo eso, sino que los especialistas en marketing ahora están más presionados que nunca para descubrir formas nuevas y creativas de captar la atención de la audiencia.

Las nuevas oportunidades para las empresas

A pesar de los cambios disruptivos que trajo la pandemia a los lugares de trabajo, existen algunas oportunidades que las empresas pueden aprovechar para recuperarse y prosperar.

#1: Construir conexiones auténticas

Los tiempos de las ventas en frío sin un mensaje cuidadosamente elaborado han quedado atrás. El mensaje realmente hace o deshace la marca. Un enfoque genérico, carente de emociones como la empatía, la compasión y la calidez, ya no será suficiente. Las personas están mejorando para distinguir cuándo una empresa es auténtica y genuina, sigue una tendencia o es exagerada o falsa. Los enfoques de spam o "ventas" alejan a los clientes potenciales y existentes, y es un lujo que las empresas no pueden permitirse en el panorama competitivo actual.

Además, considerando el enorme impacto que tuvo la pandemia en la salud mental de las personas, su comportamiento de compra cambió. Las personas aprendieron a buscar enfoques personalizados de las marcas que se enfocan en sus necesidades específicas en un momento dado. Esta es una razón por la cual la escucha social se ha convertido en el catalizador de una estrategia de marketing digital.

#2: Expandir el mundo digital

En octubre de 2021, Mark Zuckerberg anunció su visión del futuro de su imperio de redes sociales, que gira en torno al metaverso. Este se convertirá en el sucesor de Internet móvil y será un entorno inmersivo de VR/AR. Como afirman los ejecutivos de Meta, el metaverso será una suma de mundos interconectados donde los usuarios podrán reemplazar el entorno físico. Meta ya ha creado miles de ofertas de trabajo en Europa para este propósito específico y ha invertido millones en empresas tecnológicas para garantizar que este proyecto “se construya de manera responsable”.

Se espera que Metaverse esté completamente desarrollado para 2030. Los bloqueos prolongados llevaron a millones de personas a adaptarse a la nueva normalidad trabajando desde casa. Después de 2 años de bloqueos y restricciones, este sigue siendo el caso de los trabajadores que dependen del software y las aplicaciones para hacer su trabajo de forma remota. Entonces, un espacio como un metaverso está abriendo muchas oportunidades para el mundo empresarial y conectando equipos remotos.

#3: Invierte en marketing de influencers

Desde el brote de la pandemia, el uso de las redes sociales se ha disparado más de lo que nadie podría haber imaginado. Nuevas plataformas como TikTok conquistaron el mundo, la cantidad de usuarios de redes sociales superó la mitad de la población mundial en 2020 y los creadores de contenido/influencers se convirtieron en las voces de las marcas. El marketing de afiliación y las asociaciones de marca con personas influyentes se han convertido con éxito en una fuente de ingresos principal para muchos profesionales digitales. Los consumidores recurren a las plataformas de redes sociales y a otras personas en las que confían para conocer las marcas antes de completar una compra.

El número de seguidores solía importar más cuando se trataba de llegar a una gran audiencia. Sin embargo, este ya no es el caso, ya que los algoritmos se vuelven más inteligentes y envían más contenido a más personas más rápido que nunca. Una asociación con un influencer puede ser un método publicitario muy eficaz. Una revisión auténtica de la gente común tiene mucho más peso que el frío mensaje corporativo. Para las marcas con un presupuesto limitado para publicidad, los acuerdos con cuentas de redes sociales más pequeñas suelen ser de bajo costo y ofrecen una exposición significativa de la marca.

Cómo adaptar tu negocio a la era post-Covid

Teniendo en cuenta las nuevas oportunidades, los dueños de negocios pueden usarlas en su beneficio y diseñar sus estrategias en consecuencia. Aquí hay 10 puntos estratégicos clave para considerar sobrevivir y prosperar en el mundo empresarial posterior a la pandemia.

1. Tu propósito es ahora una prioridad estratégica

Simon Sinek es conocido por su libro Start With Why . Si bien dirige su mensaje a los líderes, esto aplica para cualquier negocio. El propósito de un negocio ya no es un pequeño detalle en la página “Acerca de nosotros” de un sitio web. Las marcas líderes en cualquier industria sobresalen porque tienen un propósito definido, que comunican claramente a su audiencia.

El “Por qué” de cada negocio es la fuerza motriz y ahora debe ser una prioridad estratégica. ¿Por qué? Porque es más impactante que el producto o servicio. Además, muestra los valores y la cultura de la empresa.

2. Conoce tu segmento de clientes

Hasta ahora, todas las campañas de marketing comenzaban con este concepto: Conoce a tu Cliente. Esto implicó recopilar datos sobre el cliente ideal y crear un plan de marketing en torno a sus necesidades. El enfoque estratégico ahora tiene que involucrar segmentos de clientes, lo que significa que hay múltiples perfiles de clientes diferentes que los especialistas en marketing deben abordar.

Las empresas deben adaptar su mensaje a cada segmento, teniendo en cuenta su comportamiento de compra, sus necesidades y problemas actuales, sus circunstancias y lo que es relevante para ellos. Comprender cada segmento ofrece información valiosa sobre estrategias de medios y enfoques creativos de marketing.

3. Entregar experiencias al cliente

Las empresas ya no tienen que competir con otras empresas en la misma industria. Una marca tiene que competir con la última mejor experiencia de un cliente. Los clientes se acostumbraron a las transacciones digitales fluidas, por lo que ahora sus expectativas son más altas que nunca.

Una empresa necesita ofrecer experiencias que coincidan o incluso superen las expectativas de los clientes para cerrar la venta. Esto es posible adquiriendo datos de clientes e invirtiendo en aprendizaje automático e IA. Como resultado, las empresas mejorarán sus interacciones con su audiencia y construirán conexiones humanas más fuertes.

4. Centrarse en el viaje del cliente

Las empresas solían centrarse mucho en promocionar sus productos o servicios a una amplia audiencia y convertir a la mayor cantidad de personas posible como parte de su estrategia de marketing. Hoy en día, la estrategia de marketing debe convertirse en un recorrido del cliente. Si los dueños de negocios ven de manera integral cómo sus clientes interactúan con ellos, podrán hacer los ajustes necesarios para satisfacer sus necesidades. Cuando las personas tienen una buena experiencia al comunicarse con una marca, es muy probable que regresen y también se conviertan en portavoces de esa marca.

5. El marketing es el corazón de la estrategia de crecimiento

Si bien el marketing alguna vez se consideró un departamento que puede reducirse en tiempos de dificultades financieras, ahora es el corazón de la estrategia de crecimiento. El marketing ha evolucionado para ser mucho más que un simple método de promoción. El departamento de marketing es responsable de elaborar el mensaje, promover la cultura de la empresa, conectarse con la audiencia para comprenderla mejor y fomentar conexiones genuinas, y mucho más.

Por esta razón, muchas empresas ahora lo han integrado al nivel de liderazgo senior para asegurar el crecimiento continuo y la longevidad.

6. El marketing digital es imprescindible

El marketing digital está legítimamente a la vanguardia del mundo empresarial posterior a la pandemia. Ha facilitado la integración del espacio digital y ha abierto nuevas y emocionantes formas para que las empresas se comuniquen con su audiencia. Gracias a la gran cantidad de nuevas herramientas digitales, el marketing de contenidos ha sido una de las formas más rentables de aumentar el tráfico orgánico a las cuentas comerciales en las redes sociales y sus sitios web.

7. La venta social está creciendo rápidamente

Aunque el comercio electrónico estaba en auge antes del brote de Covid-19, la cantidad de compradores digitales se ha disparado entre 2020 y ahora. Las transacciones en línea se convirtieron rápidamente en una ventaja competitiva que buscaban muchas empresas minoristas.

Las plataformas de redes sociales como Instagram aprovecharon la oportunidad de ofrecer funciones de compras, y fue entonces cuando las ventas sociales se convirtieron en uno de los campos de comercio electrónico de más rápido crecimiento. La conveniencia de agregar una tienda en una página de redes sociales ha llevado a su tremendo crecimiento. Según las estadísticas , se estima que la venta social alcanzará los $ 80 mil millones para 2025.

8. Invierte en una estrategia multicanal

Dado que las expectativas de los clientes han aumentado, tener un solo canal para comunicar y publicitar un negocio pertenece al pasado. El marketing multicanal combina los métodos tradicionales con las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente.

Hay muchos beneficios, como datos de clientes de mayor calidad, perfiles de compradores más detallados y campañas de marketing por correo electrónico mejoradas y personalizadas. Sin embargo, es importante tener una imagen de marca consistente en todos los canales y priorizar las relaciones con los clientes para tener una estrategia efectiva y exitosa.

9. Optimizar para usuarios móviles

Un negocio digital no puede ignorar el crecimiento que los dispositivos móviles llevan a sus sitios web. Más de la mitad del tráfico web proviene de usuarios móviles. Por lo tanto, es fundamental que las empresas brinden también una experiencia fluida a los usuarios de dispositivos móviles, como una navegación fácil y un tiempo de carga rápido.

10. La agilidad del marketing llegó para quedarse

Otro resultado afortunado de la pandemia ha sido la mentalidad diferente de la agilidad permanente del marketing. Este será un factor de crecimiento crucial, ya que implica una escucha social constante, ciclos de decisión más rápidos, flexibilidad y adaptabilidad a cualquier nuevo desafío.